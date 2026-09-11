Daysell, una historia Teletón que demuestra el valor de no rendirse

Este 11 y 12 de septiembre, la campaña Teletón busca recaudar más de S/ 9 millones. Foto: difusión.

Este 11 y 12 de septiembre, la campaña Teletón busca recaudar más de S/ 9 millones. Foto: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Cuando nació Daysell, los médicos le dijeron a su mamá que probablemente no caminaría. Hoy estudia, disfruta de la declamación, gana medallas y avanza cada vez con mayor independencia. Su historia muestra todo lo que puede construirse cuando la rehabilitación tiene continuidad.

Jazmín Beatriz Pachas Luján vivía en Chincha cuando, en 2020 y en plena pandemia, nació su hija Daysell. Poco después recibió un diagnóstico que cambiaría sus vidas: artrogriposis múltiple congénita, una condición que genera rigidez y dificultades de movilidad en las extremidades.

Los médicos le advirtieron que su hija probablemente no caminaría.

“Yo siempre he tenido miedo, hasta de la oscuridad. Soy bien miedosa, pero he tenido que dejar el miedo para poder salir adelante por ella”, recuerda Jazmín.

Decidida a encontrar una oportunidad para su hija, dejó Chincha cuando Daysell tenía apenas una semana de nacida y viajó a Lima. No sabía exactamente a qué se enfrentaría, pero tenía claro que haría todo lo posible para ayudarla.

La oportunidad llegó cuando Daysell ingresó a Teletón e inició un proceso constante de rehabilitación.

Las primeras terapias fueron difíciles. Jazmín veía el esfuerzo de su hija y sabía que el camino sería largo, pero los cambios comenzaron a aparecer. Daysell empezó a ganar fuerza en las piernas, a flexionar cada vez más sus rodillas y a superar nuevos desafíos.

En medio de ese proceso había una frase que repetía una y otra vez:

Su madre, Jazmín, dejó su hogar en Chincha por un futuro mejor. Foto: difusión.

“Yo puedo, mamá, yo puedo”.

Jazmín tenía un sueño: regresar algún día a Chincha viendo caminar a su hija. Con el tiempo, ese deseo se hizo realidad. Daysell no solo logró caminar, sino también correr en la playa.

“Todo ese tiempo, cada minuto, cada segundo valieron la pena con mi hija. Lo logramos”, cuenta.

Hoy Daysell estudia, disfruta de la declamación, participa en diferentes actividades y ha obtenido medallas y diplomas. Para Jazmín, uno de los mayores logros es verla avanzar hacia una mayor independencia.

“Mi miedo se transformó en tranquilidad y esa tranquilidad me la brindó Teletón. En pocas palabras, era nuestra segunda familia”, afirma.

Una causa que necesita de todos

Historias como la de Daysell recuerdan que la rehabilitación necesita tiempo, acompañamiento especializado y continuidad.

Este 11 y 12 de septiembre, el Perú volverá a encontrarse alrededor de una causa que durante más de cuatro décadas ha movilizado a ciudadanos, empresas, instituciones y voluntarios: hacer posible que más niñas, niños y adolescentes con discapacidad física, motora, condiciones del neurodesarrollo o autismo accedan a procesos de rehabilitación.

Bajo el mensaje “Teletón la hacemos todos”, la campaña 2026 busca alcanzar una meta de S/ 9,168,510, un sol más de lo recaudado el año pasado.

Más que una cifra, esta meta representa el desafío de sostener y ampliar el acceso a servicios especializados de rehabilitación durante los próximos meses.

Las donaciones ya están abiertas. Se puede colaborar mediante Yape al 989 361 677, directamente en las cajas de plazaVea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, o conocer los demás canales de donación disponibles en teleton.pe.

Cada aporte ayuda a que más niñas y niños puedan continuar avanzando, paso a paso, hacia nuevas oportunidades.

Este 11 y 12 de septiembre, Teletón la hacemos todos.

[PUBLIRREPORTAJE]