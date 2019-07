Hope y la tragedia del cultivo de palma aceitera: orangutana sobrevivió a 74 disparos que la dejaron ciega

Los orangutanes de Sumatra se hallan en grave peligro de extinción y el avance de zonas de cultivo de palma aceitera en Indonesia, aceleran el drama de su desaparición. Así lo demuestra Hope, una madre a la que le dispararon 74 perdigones a fin de arrebatarle su hogar.

Según The New York Times, los hombres se acercaron a Hope y su bebé con lanzas y armas de fuego, pero ella no se iba del espacio que consideraba era su hogar. Ante la ‘negativa’ de la orangutana, ellos arremetieron a tiros.

El ataque le dejó a Hope la espalda acuchillada y con profundos desgarres, además de huesos fracturados. Su cuerpo alojaba unos 74 perdigones a los que, por fortuna, sobrevivió, pero ya no pudo recuperar la luz en su vida, había quedado ciega.

Hope permanece en el centro de rehabilitación de Singleton, cerca de la ciudad de Medan. Los científicos ya advierten que su especie podría ser la primera especie de grandes simios en desaparecer porque el avance de los cultivos de palma aceitera está destruyendo sus hábitats.

Ella apareció unos meses atrás en las afueras de la aldea de Bunga Tanjung en la provincia de Aceh, Sumatra. Allí parte de los bosques ardían y donde antes hubo naturaleza apenas quedaban filas ordenadas de semillas de palma aceitera. Ante tal panorama y reducción de hábitat, Hope se las apañaba para engullir frutas de los huertos de la aldea y, así, poder sobrevivir.

La mayoría de los habitantes de dicha localidad no son de la zona, sino que se trata de migrantes económicos pobres que llegan de otros lugares.

Para ellos, las palmas ofrecen ingresos básicos que les permite sobrevivir y un simio de unos 45 kilogramos supone para una alimaña a la que hay que ahuyentar debido a su consumo de recursos.

Así, durante algunas semanas, los aldeanos de Bunga Tanjung le dispararon a Hope con el objetivo de asustarla para que se fuera, pero ella ya no tenía un hábitat y por ello se quedó.

A menudo las crías de orangutanes son ofertadas por un pago de 70 dólares, debido a sus ojos grandes y pelo cobrizo. Sin embargo, los adultos son demasiado fuertes y no resultan lindos bajo los estándares tradicionales de belleza: tienen menos valor en cautiverio.

Por ello, en marzo un adolescente se encaminó hacia un grupo de árboles para poder arrebatarle su bebé a Hope. A pesar de que los perdigones le habían quitado la vista, la orangutana luchó para proteger a su cría y arañó los brazos del chico.

A pesar de sus esfuerzos, el adolescente logró llevarse al bebé y lo guardó en una canasta fuera de su casa. Cuando los oficiales forestales de Indonesia se enteraron sobre la tragedia de Hope y organizaron la operación de rescate, el bebé ya casi no reaccionaba.

Los rescatistas subieron a Hope y su bebé a la parte trasera de un vehículo y la llevaron hasta el centro de rehabilitación de Indonesia. Aunque Hope se salvó, el bebé murió en el camino.

Bosques arrasados en Indonesia

“Han acabado con 20.000 hectáreas, solo quedan unos cuantos árboles y el orangután mira a su alrededor y dice: ‘¿Qué le pasó a mi bosque?", advierte Ian Singleton, director del Programa de Conservación del Orangután de Sumatra.

Indonesia y Malasia proporcionan al mundo más del 80% de aceite de palma, una sustancia que las industrias contemporáneas utilizan para productos que van desde el aceite para cocinar, el lápiz labial y el chocolate.

La lucha de Indonesia contra el avance de la palma aceitera

En setiembre del 2018 Indonesia dejó de otorgar nuevas licencias para las plantaciones de la palma aceitera. Sin embargo, las disposiciones emitidas en oficinas gubernamentales podrían tener poca influencia en las aldeas pobres, tal como demuestra la tragedia de Hope.

“Dicen que hay una suspensión, pero todos los días puedo ver con mis propios ojos que se pierde tierra”, comentó Krisna, uno de los coordinadores de la Unidad de Reacción al Conflicto entre el Hombre y los Orangutanes, un equipo que tiene sede en Sumatra y ha sido el responsable de unos 170 orangutanes heridos desde el 2012.

Los orangutanes más desafortunados mueren en las quemas de bosques naturales cuyo objetivo es acondicionar las tierras de cultivo destinadas a la palma aceitera.

Los orangutanes solo viven en dos islas del mundo y, además de los seres humanos, es la única especie de grandes simios que vive fuera de África.

Desde 1995 hasta 2015, la población de orangutanes en la isla de Borneo se redujo en más de 100 000 especímenes, según reportaron investigadores en la revista científica Current Biology.

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, apenas quedan unos 100 000 orangutanes en Borneo. Mientras que en Sumatra, donde se ha perdido más de la mitad de superficie forestal desde 1985, sobreviven apenas unos 14 000 orangutanes.

Aunque Hope se recupera, la sombra de la tragedia la persigue, pues en las cercanías los orangutanes huérfanos gimen y chillan. Cuando ella los oye, solo se coloca en posición fetal y grita.

Fuente: The New York Times