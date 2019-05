“Es mejor estar muerta”, solloza una cubana azotada por el cáncer, seropositiva y abandonada por el gobierno

Vía YouTube. Sumida en la pobreza, al borde de un río donde solo crece la maleza, Leonor Pez Lastre, una mujer de 53 años, habla sobre la situación crítica que vive.

Esta mujer, enferma de cáncer y sida, residente en el barrio Los Pocitos de Cuba, denunció —en una entrevista concedida al portal Cubanet— exclusión social y falta de respuestas por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

"He llorado, he suplicado y me dicen que van a venir a verme, pero nunca nadie se ha parado en la puerta de mi casa", dijo en un video publicado en YouTube.

Leonor asegura que solo su médico ha tratado de estar junto a ella, pero las autoridades de la Isla ignoran su situación.

"No me han dado las respuestas ni la solución que yo merezco. Si estuviera sana y trabajara para ganarme mi salario, no dependería de nadie", agregó en el clip de YouTube. "Qué puedo hacer yo si el mando lo tiene el gobierno y no hace nada, me han dado la espalda".

Ella padece una enfermedad conocida como linfoma de Hodgkin, una patología en la que se forma células cancerosas en el sistema linfático.

Además de sus problemas de salud, vive en un hogar que no reúne las condiciones mínimas para vivir con dignidad. De hecho, tuvo que forrar las paredes de su maltrecha vivienda para evitar que el agua entrara.

"Voy a cumplir 53 años y no tengo nada. Esto es miseria, las ratas caminan por aquí como si fueran su casa", explicó a Cubanet. "Quisiera quitarme la vida, quisiera cortarme las venas".

"Tengo que subir 10 cuadras para llegar a la Calzada y poder ir al hospital cuando tengo un dolor. Si no, los vecinos tiene que cargarme y cuando me desmayo llevarme hasta el Policlínico", una angustiosa situación marcada por el abandono y la soledad.

"Yo dependo del gobierno y ellos me han dado la espalda. Si yo estuviera sana, trabajando, aunque sea limpiando un piso para ganarme mi salario, no dependería de este gobierno, pero la ley de la vida"; manifestó en las imágenes de YouTube.

La pobreza en Cuba es latente. A seis décadas de la revolución comunista, el país tiene hoy una tasa de pobreza de 90%, un sueldo mínimo de US$9 y una economía similar a la de Corea del Norte.

Un estudio, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respalda esta premisa: según menciona, Cuba habría perdido un "poco más del 50%" de su Producto Interno Bruto (PIB) durante la grave crisis económica de los años 90, una cifra mucho más alta divulgada por el Estado.