Conoce el primer parque temático para personas con discapacidad [FOTOS]

Gordon Hartman es un empresario estadounidense quien décadas atrás fue testigo de como su hija, quien padece una discapacidad, fue discriminada al intentar jugar con otros niños. Esto motivó a que decidiera crear un parque exclusivo para niños y adultos con su condición al que llamarían Morgan's Wonderland. Es así que hoy existe un centro de esparcimiento destinado hacia personas con capacidades diferentes el cual cuenta con columpios, carruseles y juegos adaptados a sus necesidades.

Este centro para personas con discapacidad se encuentra ubicado en Texas, Estados Unidos y ofrece una entrada gratuita para cualquier visitante con una condición diferente. Hasta la fecha, registra el portal 'Nation' ha sido visitado por más de 1 millón de personas de más de 67 países distintos.

Con la creación de 'Gordon Hartman Family Foundation', el empresario del mismo nombre decidió fundar este parque recreacional en el 2005 para lograr la unión de niños, jóvenes y adultos sin importar su condición.

Fotografías compartidas en diversos medios locales pueden dar cuenta de las divertidas experiencias que viven los niños que han asistido al Morgan's Wonderland.

Eventos con temáticas distintas se viven, a diario, como los súperheroes que recorren el lugar para demostrar a los demás niños que su aparente debilidad es lo que los hace aún más fuertes.

Actividades deportivas como el basketball en silla de ruedas, volleyball, entre otros pueden ser disfrutados en dicho lugar con profesores a cargo del equio.

Familiares y padres que han llevado a sus hijos a este centro recreacional compartieron a través de Twitter los divertidos momentos que han disfrutados sus pequeños

My parents took my sister to Morgans Wonderland which is like disney for special needs children :,) thought i should share this pic.twitter.com/R6DXOlj6bF