Hombre tortura y rapa a su esposa por negarse a bailar con sus amigos [VIDEO]

Un hombre fue arrestado en Pakistán luego de ser acusado por su esposa, Asma Aziz, de haberla humillado y maltratado delante de sus empleados y compañeros de trabajo solo porque se negó a bailar con ellos en una reunión en su casa.

“Me quitó la ropa delante de sus empleados. Los empleados me agarraron mientras él me rapó el pelo y lo quemó”, señala Aziz -quien radica en Punjab, en Pakistán- en un video que publicó en redes sociales.

Según el relato de la mujer, su esposo, Mian Faisal, la había obligado a bailar con sus amigos, pero ella se negó a complacerle el capricho y el hombre enfureció. Junto a los trabajadores, la obligó a quitarse la ropa y a raparse la cabeza. La mujer detalla que, incluso, la golpearon con tubos. “Mi ropa estaba ensangrentada. Me colgó del ventilador y amenazó con colgarme desnuda”, narró en el video.

Took notice and chkd - my office was informed by SHO PS Kahna Lahore: Police has registered FIR and arrested both accused & booked under sections 337-v and 506. Medical report of the woman is awaited. One of the arrested is Faisal her husband pic.twitter.com/M3yMN4wlUU