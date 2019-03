Miles de diminutos sapos venenosos invaden barrio en Florida [VIDEO]

Miles de diminutos sapos venenosos vienen asediando desde hace una semana a los residentes del barrio de Mirabella, perteneciente a Palm Beach, Florida [Estados Unidos], quienes reportaron el hecho en Twitter.

Los anfibios serían del género Bufo, caracterizados por segregar una sustancia tóxica cuando se sienten amenazados. Su veneno podría resultar mortal para niños pequeños y mascotas, advierte Mark Holladay, de Toad Busters, empresa especializada en eliminación de sapos venenosos en Florida.

Según el experto, la proliferación de estos diminutos sapos se debería a una variación en su ciclo de reproducción a causa del cambio climático. Un invierno cálido, con lluvia torrencial después de una sequía de tres semanas hizo que comenzarán a reproducirse indiscriminadamente.

"Es posible que en otros 22 días, salga un nuevo lote que afecte a todas las comunidades de Florida", advierte Holladay en declaraciones al portal WPTV.

Mientras tanto los residentes de la comunidad de Palm Beach Gardens, vienen reportando en redes sociales, la aparición de estos diminutos sapos venenosos en los lugares inesperados al interior de las casas, piscinas, patios, jardines y en las calles.

#UPDATE: Toad Busters confirms the infestation is Cane Toads or Bufo, which can kill pets and is dangerous to children. Experts say they’re coming from lakes and we’re seeing more bc of a mild winter. “There will be another influx in 22 days.” @WPTV pic.twitter.com/6nZqVSBJD8