Mujer se grabó golpeando a su hijo de tres años "en represalia al padre” [VIDEO]

Indignación en Argentina. El video en el que una mujer golpea cruelmente a su propio hijo fue viralizado en la red social Facebook. El viernes en la noche una usuaria compartió fotografías y grabaciones que mostraban un grave caso de maltrato infantil.

En la publicación en Facebook la usuaria dio la voz de alerta. Aseguró que el menor corría peligro, ya que la mamá buscaba ‘vengarse’ de su expareja.

“Le pega a su bebé por represalia al padre”, aseguró. “Hoy la detuvieron pero el fiscal Cabana dispuso su libertad. El bebé corre peligro por favor difundamos”. Finalizó esperanzada. “¡Ojalá alguien pueda hacer algo!”, escribió en Facebook.

La acusada del caso de maltrato infantil en Argentina ha sido señalada como Natalia Martínez. Ella golpea al niño mientras el menor de tres añitos grita y llora sin poder defenderse. La cámara se mueve de un lado al otro mientras la mujer lo agrede una y otra vez.

En el video publicado en Facebook se escucha cómo la mujer le grita al niño. “¿Vas a defender a esa gorda sucia? Con esa sucia se va, a vos no te quiere. A vos nadie te quiere. No me voy a tranquilizar porque es tu culpa”, le dice la mujer. En otro de los videos le reclama a su expareja por no estar con ella. “¿Para eso me haces parir?”.

Las imágenes fueron grabadas por la mujer y enviadas a través de las redes sociales al padre de la criatura.

La novia del papá difundió el video y al verlo, los vecinos de La Quiaca, Jujuy, Argentina, se presentaron en el domicilio de la agresora para reclamarle por el maltrato infantil.