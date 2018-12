Anciana recibe 77 años después la última carta de su novio que fue a la II Guerra Mundial

Dicen que el amor lo puede todo e incluso puede superar el paso de los años. Esa parece ser la historia de una mujer de 99 años, quien aún mantiene el vivo recuerdo del novio que le pidió matrimonio pero cuyo rastro perdió cuando él se fue a combatir durante la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945).

Una expedición de arqueólogos, que trabaja desde el año 2011, logró dar con el paradero de la embarcación de carga SS Gairsoppa, conocido supuestamente por transportar el mayor tesoro de metales preciosos de la historia, hundido en las aguas del océano Atlántico en el año de 1941 en la costa de Irlanda. De la nave pudieron rescatar diversas pertenencias, entre las cuales se encuentran 700 escritos, entre cartas y documentos.

Uno de esos papeles, era la misiva que Bill Walker le había escrito a su prometida Phyllis Ponting allá por el inicio de los años cuarenta. En el escrito puede leerse cómo reacciona el soldado cuando su novia le responde que sí a la propuesta de matrimonio que él le hizo antes de partir. "Desearía que hubieses estado allí cuando la abrí. Lloré de la emoción. No podía contenerme. Si solo pudieras saber lo feliz que me hizo, cariño", se pudo leer.

La anciana, quien ahora tiene cuatro nietos y seis bisnietos, reveló a una entrevista que aún recuerdo a Bill ya que cree que hubieran sido felices. "No puedo creer que la carta estuviera en el fondo del mar y ahora puedo leerla (...). No creo que Bill haya sobrevivido a la guerra, de lo contrario, habría acudido directamente a mi dirección en Roseland Avenue. Habríamos estado casados. Él me quería mucho", dijo al portal Mirror.

A Ponting le fue entregada una copia original de la carta, la cual se encuentra junto a los otros escritos hallados en la embarcación en la muestra 'Voices from the Deep' (Voces desde la profundidad) del Museo Postal de Londres, en el Reino Unido.

El total de cartas encontradas podría tratarse de la mayor colección de la época, además se destacan por estar bien conservadas ya que too este tiempo no entraron en contacto con la luz ni con el oxígeno.