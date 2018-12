Descubren pirámide milenaria debajo de montaña en Indonesia

Descubrieron en Indonesia lo que podría ser la pirámide más antigua de la Tierra, con más de 28 mil años de antigüedad y que estaba escondida debajo de lo que se creía que era una montaña.

Un grupo de científicos y geólogos anunciaron en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana que la estructura piramidal estaba escondida bajo el suelo de la cima del Monte Padang, en Java Occidental. El monte, el sitio arqueológico descubierto a principios del siglo XIX.

"Lo que anteriormente se veía como una superficie edificada, va más abajo y es una estructura enorme", explicó el geólogo Andang Bachtiar, quien supervisó la perforación del suelo.

El equipo científico con ayuda de herramientas tecnológicas descubrieron gradualmente varias capas de una estructura que se extiende en un área de alrededor de 15 hectáreas, correspondientes a 150 mil metros cuadrados.

La pirámide se construyó durante milenios, con capas que representan diferentes períodos. La primera capa data de hace 3.000-3.500 años. A una profundidad de unos 3 metros, se encuentra la segunda capa que tiene entre 7.500 y 8.300 años.

La tercera, se extiende a 15 metros por debajo de la superficie, tiene más de 9.000 años e incluso podría tener hasta 28.000 años. Si esto se confirma, se trataría de la estructura piramidal más antigua.

El investigador líder del proyecto y científico principal del Instituto de Ciencias de Indonesia, Danny Hilman Natawidjaja, señaló que se trata de "un templo único" por contar con una estructura alargada, con lo que parece ser un semicírculo en la parte frontal, diferenciándose de las pirámides mayas, que tienden a ser simétricas.

La población local todavía usa el sitio expuesto, el Monte Padang, como un destino sagrado para la oración y la meditación, y esta podría ser la forma en que se usó hace miles de años, concluyó.

