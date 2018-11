Trump niega el cambio climático por ola de frío durante Día de Acción de Gracias

¿Para Donald Trump el calentamiento global es sinónimo de una ola de calor? A través de un polémico mensaje en Twitter el mandatario estadounidense expresó que la ola de frío que azotará el nordeste de EE.UU. con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero durante la festividad de Acción de Gracias es una clara señal de que el cambio climático no existe.

"Un frío brutal y prolongado puede romper todos los récords. ¿Qué ha pasado con el calentamiento global?", cuestionó a través de Twitter.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de noviembre de 2018

Ello porque los especialistas pronosticaron que durante este jueves de Acción de Gracias

será el más frío desde que hay registros. En Nueva York el récord negativo es de -3 grados y data de 1871, en Boston es de -5 en 1901 y en Filadelfia de -1 en 1996.

El historial de desconocimiento de Donald Trump

Anteriormente, Donald Trump ya demostró su desconocimiento en la materia. Apenas a finales del 2017, comentó irónicamente que a Estados Unidos le haría bien “un poco” de calentamiento global para combatir las bajas temperaturas que descendieron hasta los cuarenta grados bajo cero.

La respuesta de los científicos ante la actitud negacionista de Donald Trump

Tras las declaraciones de Donald Trump, la comunidad científica se expresó para rechazar los argumentos del mandatario de Estados Unidos. Por ejemplo, Mar Gómez, doctora en Físicas con especialidad en Meteorología y Climatología, indicó que "dada su importante posición y que sus decisiones a nivel ambiental nos afectan a todos, Trump debería tener en cuenta que la comunidad científica cuenta con datos, modelos e instrumentos para fundamentar sus resultados y conclusiones. Cientos de científicos apoyan el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) organismo que se creó con ese fin, el de tener un respaldo que muestre datos válidos y contrastados a nivel gubernamental. Bastaría con informarse, leer los informes y hablar con los mejores expertos en materia", apunta, durante entrevista a National Geographic.

El interés socioeconómico de la negación del cambio climático

En tanto, el doctor Diego G. Miralles, Profesor en Hidrología y Clima en la Universidad de Gante (Bélgica) arremetió contra los políticos que niegan el cambio climático: "en el ámbito político, y en particular en Estados Unidos, el tema del cambio climático se ha politizado hasta el punto que un gestor con una formación científica a nivel de instituto, se ve legitimado para verter opiniones incendiarias al respecto. Incluso si estas opiniones contradicen la evidencia científica; una evidencia que dicha persona no está cualificada para evaluar". No solo se refirió a Donald Trump, puesto que para él "muchos políticos republicanos se han posicionado en contra del conocimiento científico en esta materia. Este posicionamiento, solo puede explicarse debido a la resistencia al cambio socioeconómico que nuestro planeta necesita para evitar una crisis climática aún mayor".