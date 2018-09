Hace 28 años Nirvana revolucionó el paisaje musical con 'Nevermind'

Un 24 de septiembre de 1991 el mundo era testigo del nacimiento del mítico álbum 'Nevermind' de Nirvana. Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl no sabían de la revolución global que su música desencadenaría.

Y aunque el himno 'Smells like teen spirit' y su hipnótico videoclip repetido hasta la saciedad en la entonces influyente MTV son las estrellas del álbum, ‘Nevermind’ representa mucho más.Tampoco es solo la icónica portada del álbum, con el bebé Spencer Elden como figura que se ha quedado en el corazón de los fans como un eterno infante.

En realidad "Nevermind" representa la filosofía de la banda. Kurt Cobain -el amo absoluto del “grunge”, feminista declarado, contestatario y rebelde- logró con este álbum la masificación del rock alternativo.

Nevermind de Nirvana: la génesis del álbum

Fue en mayo de 1991 cuando inició oficialmente la grabación de “Nevermind”. Los Sound City Studios de Los Angeles (California) se convirtió en el lugar de trabajo donde Cobain, Novoselic y Grohl pasaron entre ocho y diez horas diarias sin imaginar que revolucionarían el destino de la música. Con la docena de canciones que ya tenían listas se dispusieron a pulir las canciones: 'Smells like teen spirit' y 'Come as you are', himnos de los jóvenes de los 90.

Con un presupuesto de 65.000 dólares el 24 de setiembre las tiendas estadounidenses tenían 46.000 copias, mientras que las británicas contaban con 35.000. Esas eran las previsiones sobre un álbum que, en su primera semana, se quedó en el puesto 144 de la lista Billboard 200.

Sin embargo, cuando el videoclip de 'Smells like teen spirit' comenzó a rotar en bucle en la MTV, empezó el boom del grunge. Las tiendas pedían más copias de 'Nevermind', que trepó hasta el puesto 35 de la lista Billboard en noviembre de 1991.

Y con el cambio de año llegó la puntilla cuando el 11 de enero de 1992 'Nevermind' destronó al 'Dangerous' de Michael Jackson de la lista Billboard, que es la que clasifica las ventas de álbumes en Estados Unidos. Nirvana reinaba en el mayor mercado musical del mundo por encima del Rey del Pop. Y ya nada fue igual. El éxito llegó con singles de la talla de 'Come as you are', 'In bloom' y 'Lithium'. Una revolución en toda regla.