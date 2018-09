YouTube: mujer insulta a niño con síndrome de Down en TV y la madre reacciona así [VIDEO]

Una actriz rusa no dudó en darle un par de bofetadas a una mujer que se refirió despectivamente hacia su hijo, que tiene síndrome de Down. Su reacción se desató luego de que la mujer se atreviera a decir que “¿Quieres dar a luz a otro niño enfermo? ¿Darás a luz a otro niño con síndrome de Down? Nadie necesita un niño así, ni la sociedad y ni tú”, según se puede ver en el video de YouTube.

Los hechos tuvieron lugar en el programa Live, un show muy popular en la televisión rusa, al que la actriz y presentadora Evelina Bledans acudió como invitada. La idea era que Bledans, de 49 años, hablase en el programa sobre cómo está llevando su tercer embarazo que ha sido gestado a través de fecundación in vitro.

La participación de la actriz se desarrollaba con normalidad hasta que la estrella rusa comentó su deseo de tener más hijos. Esa fue la declaración que desató el caos en el set. Fue entonces cuando una persona del público la acusó de poner en peligro la salud del bebé por quedarse embarazada a una edad tan avanzada. El video de YouTube muestra el reclamo “indignado” de la participante del público, quien señala: "Es peligroso dar a luz entre edades de 35 y 40, entonces ¿qué pasa con el 49? ¿Qué estabas pensando?", dice.

A continuación, tuvo el atrevimiento de mencionar al hijo menor de la actriz, Semyon, que tiene síndrome de Down y decir que es un “niño enfermo”. Los insultos colmaron la paciencia de Evelina Bledans, quien intentaba rebatir sus argumentos sin éxito, pues la panelista no dejaba de hablar.

Según se puede ver en el video de YouTube, es entonces cuando la actriz se puso en pie y se acercó a la joven del público, mientras otro de los invitados intentaba diluir la tensión, pidiéndole a la mujer que abandonase el set.

"¡Basura, te voy a dar una paliza!", soltó Bledans al tiempo que le daba unas bofetadas a la joven. "Esto es por mi hijo, ¿entiendes? Puedes decir cosas sobre mí, ¡pero deja en paz a mis hijos!".

Blendans tuvo a Semyon en 2012 y es también hijo del productor de televisión Alexander Semin, de quien se divorció el año pasado.

Aquí puedes ver el video de YouTube que muestra las lamentables declaraciones contra un niño con síndrome de Down.