Instagram: exjugador de hockey es amenazado de muerte por caza de oso

Fotos de Instagram lo condenaron. El exjugador de hockey, Tim Brent, ha causado indignación en redes al compartir la foto de su última caza, un oso grizzly, el cual mató en Yukón, extremo noroccidental de Canadá.

“¡Muchos de ustedes lo adivinaron! ¡Moose y Grizzly Bear son las 2 etiquetas que pude cortar en el Yukon! ¿Grizzly come alrededor de 40 terneros Moose y Caribou durante cada temporada de parto?”, escribió Brent al pie de su foto.

La furia colectiva ha sido tal, que hay usuarios que han pedido que “el cartel mexicano lo mate”. En otros comentarios, han pedido que alguien pague para que asesinen a Brent, a quien calificaron de “insensible”.

Otros comentarios fueron: "Pagaría por ver a un oso matarte y comerte"; “pido por el día en que lea las noticias y encuentre el titular 'Tim Brent mutilado por un oso grizzly mientras cazaba’”, así como “cobarde, inútil, entre otros”.

Cabe señalar que no es la primera vez que el deportista comparte fotos desde zonas boscosas, en donde posa junto a animales muertos.

Cabe señalar que a fines de agosto, un juez federal bloqueó temporalmente la caza de osos grizzly. La orden se mantuvo vigente 14 días mientras y se espera que el gobierno de Donald Trump evalué la medida y extienda el fallo.

“La amenaza de muerte para los osos planteada por las cacerías programadas es suficiente” para justificar un retraso en las temporadas de caza del estado, escribió Christensen en la orden.



Alright folks, here is my Mountain Grizzly! We put an awesome stalk on him but he spotted us at about 75 yards. Instead of taking off he turned and came right at us. It was very easy to tell this boar owned the valley we were hunting in and wasn’t scared of anything! When he… pic.twitter.com/CkgybKe5Mc