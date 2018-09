Huracán Florence: Descubre cómo se ve desde el espacio [VIDEO]

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) subió a youtube el lunes pasado un impresionante video del Huracán Florence. Estas imágenes fueron captadas por un satélite de alta resolución especializado en visualizar fenómenos meteorológicos severos.

En un comunicado de la NOAA advierten que Florence tiene la apariencia simétrica típica de los grandes huracanes que se están intensificando rápidamente. Además observaron que ha desarrollado un ojo pequeño, pero bien definido.

“Es posible que hayan vientos huracanados violentos y una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo de las partes de las costas de Carolina del Norte y Carolina del sur que comiencen a última hora del miércoles y el jueves”, anticipó el organismo que capturó las imágenes satelitales.

Varios estados de Estados Unidos han sido han sido declarados en emergencia y se ordenó la evacuación de miles de personas. Entre ellos, la capital de EEUU, Washington DC, declarada en estado de emergencia este martes ante la posible llegada del potente huracán.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo que la medida, que rige “de inmediato”, asegura los recursos necesarios para enfrentar la tormenta. “Esta mañana, firmé un decreto declarando el estado de emergencia antes del huracán Florence” publicó en Twitter.

