TikTok estalla tras video de Ángela Aguilar y Christian Nodal: aparente jaloneo desata rumores y polémica en redes

El material publicado por la cuenta de TikTok (@vida_musica_amol), muestra a los populares cantantes en un carrito de golf mientras compartían un momento rutinario fuera de su ajetreada agenda. De pronto se puede observar a Ángela Aguilar tomar de forma abrupta la mano de Nodal, algo que los internautas calificaron como un "jaloneo".

Aunque después se ve a Christian Nodal observando el paisaje y sonriendo, el registro visual puso otra vez a Ángela Aguilar en el centro de los comentarios. Este video de TikTok ya supera las 100 mil reproducciones, tiene más de tres mil “me gusta” y más de 600 comentarios.

Ángela Aguilar genera opiniones divididas: ¿jaloneo o exageración de las redes?

Algunos usuarios defendían a la pareja de los numerosos comentarios negativos que recibía la cantante por un gesto que, desde las redes sociales, se analiza desde diferentes perspectivas. Cabe resaltar que, mientras Ángela le sujeta la mano del cantante, Nodal continúa observando el paisaje y aparenta una actitud relajada y sonriente.

“Se encontró una más narcisista que él”, “Divino karma y Cazzu brillando”, “Queda en descubierto su falso amor”, “Que se haga viral”, “Ángela y Christian son la pareja perfecta, están al mismo nivel, social emocional y sentimental”, “Pienso que la Ángela se desesperó de que no la pelaba y le pidió a su papá que se lo comprara”, “Esta justo en donde se merece estar”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios dejan centenares de comentarios sobre el hecho reflejado en Tiktok

"Me da mucho gusto que nodal haya terminado en esa familia, los nexos que tienen los Águilar con los de Zacatecas no son para seguir jugando de Don Juan, es más, si ella quiere, Nodal se convierte en la ama de casa”, opinó un internauta. “Uuuuy esa relación tiene fecha de caducidad (sic)“, ”Se encontró a la horma de su zapato", “Todo se paga, él trató muy mal a Cazzu en público”, y más opiniones inundaron la red social. Sin embargo, otros estimaron que no se trataba de un episodio de agresión o de conflicto entre la pareja.

Hasta el momento no se ha registrado ninguna declaración oficial por parte de Ángela Aguilar o Christian Nodal en torno a este video o a su situación como pareja. Ambos siguen destacando tanto por sus compromisos musicales como por algunas polémicas relacionadas, en mayor medida, con la expareja de Christian Nodal, la rapera argentina Cazzu.