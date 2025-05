Ángela Aguilar niega indirectas a Belinda y Cazzu en su nueva canción: "Mi música no es un ataque a otras mujeres"

Ángela Aguilar es sido objeto de especulaciones en redes sociales respecto a que sus canciones recientes estarían dirigidas a Belinda y Cazzu, exparejas de su esposo Christian Nodal. Estas versiones se intensificaron tras el lanzamiento de "Con otra" por parte de Cazzu, lo que generó rumores sobre una posible respuesta de Aguilar. Sin embargo, la cantante ha salido al paso de estos comentarios para aclarar su postura.

En una entrevista reciente, Aguilar afirmó: "Mi música es mi lenguaje, más no es un mensaje que yo quiera dar; lo que saco es porque me gusta la canción, no porque le quiera tirar a alguien, y menos a una mujer, jamás lo haría y jamás lo voy a hacer". De esta manera, desmintió cualquier intención de atacar a otras artistas a través de sus composiciones. Además, enfatizó que no forma parte de "ese juego" de rivalidades entre mujeres en la industria musical.

Rumores sobre canciones dedicadas a Belinda y Cazzu

La especulación comenzó cuando fragmentos de una canción atribuida a Aguilar comenzaron a circular en plataformas como TikTok e Instagram. En ella, supuestamente se dirigía a Belinda y Cazzu con frases como: "Ve, linda, dile que fue casualidad, que el destino no pregunta, solo da". Sin embargo, Aguilar aclaró que estos audios fueron creados mediante inteligencia artificial sin su autorización. A través de sus redes sociales, expresó: "Esas canciones y audios han sido creados con herramientas de Inteligencia Artificial, sin mi autorización y participación". Asimismo, recordó que cualquier lanzamiento musical será anunciado exclusivamente a través de sus canales oficiales .

La importancia de la música como expresión personal

Ángela Aguilar ha destacado en diversas ocasiones que su música es una forma de expresión personal y artística. En su discurso durante la gala de Billboard Women in Music 2025, donde recibió el reconocimiento como artista revelación, enfatizó la importancia de cantar su propia verdad y no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Acompañada por su esposo Christian Nodal, Aguilar expresó su apoyo a las mujeres inmigrantes y resaltó el valor de su trabajo en la industria musical .

La relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal ha sido objeto de atención mediática, especialmente debido a la cercanía temporal con las rupturas de Nodal con Cazzu y Belinda. No obstante, tanto Aguilar como Cazzu han desmentido cualquier conflicto entre ellas. Cazzu, en una entrevista, aseguró que no tiene sentimientos negativos hacia Aguilar y que su música es una fantasía sin intenciones personales. Además, desmintió rumores sobre posibles problemas legales relacionados con la convivencia de su hija con Ángela Aguilar .