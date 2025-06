Sergio Mayer Jr. revela el papel de su mamá Bárbara Mori cuando consumía marihuana y fue internado 6 veces: "Le insistí"

Durante su participación en el podcast "Políticamente Imprudente" conducido por su padre, Sergio Mayer Jr. confesó que su madre, Bárbara Mori, fue quien lo introdujo al consumo de marihuana a los 14 años. De acuerdo a su testimonio en el podcast, Sergio Mayer, manipuló a su madre para que le enseñara a consumir marihuana.

Mayer Jr. confesó que su proceso de rehabilitación fue largo y complicado. Antes de ser internado por sexta vez en un centro de rehabilitación en Colombia, llegó a un punto crucial en donde pudo redirigir el rumbo de su vida.

“Le dije que quería probarla, me dijo que estaba loco, pero le insistí que, si no lo hacía con ella, lo haría con mis amigos. Mi madre, tan hermosa y voluble, dijo: ‘sí, tienes razón, mejor yo te acceso’”, explicó el joven. Según el joven músico, a raíz de este inicio tuvo problemas de memoria y un proceso de rehabilitación prolongado.

Asimismo, Sergio Mayer mencionó que tenía claro a cuál de sus padres recurrir para este tipo de solicitudes. Contó que nunca le pidió a su padre ayuda para probar sustancias, ya que sabía que él no aceptaba nada relacionado con el consumo de drogas.

Sergio Mayer advierte a jóvenes sobre el consumo de drogas a tempranda edad

Sergio Mayer aconsejó a los jóvenes que no cedan a las presiones sociales y que eviten consumir esta sustancia hasta que su cerebro esté completamente desarrollado. “Yo les diría a los jóvenes que nunca en su vida se metan esa mierda hasta que estén en un punto de su vida en el que su cerebro esté desarrollado, porque si no quedan así, como yo, porque la presión social es lo peor que hay”; mencionó.

Mayer Mori comentó que, a pesar d elos altibajos, su situación ha mejorado. “Hace tres meses estaba en el hoyo, pero hoy estoy mejor”, comentó.En cuanto a su hija Mila, el joven reconoció que no se siente en posición de exigirle que no consuma marihuana, pero dejó claro que no la acompañaría a probarla, como lo hizo su madre con él.