Niño le promete su voto a Sheinbaum si regresa los dulces a las escuelas: "Te votaré cuando sea grande"

“Claudia, por favor regresa los dulces a las escuelas. Si regresas la comida chatarra, voy a votar por ti de grande”, fue lo que le pidió un niño — con una innegable conciencia cívica y política — a la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria compartió esta jocosa anécdota durante la presentación del programa federal 'Salud Casa por Casa', en donde reafirmó su posición para prohibir la comida chatarra en las escuelas y promovió el programa de salud preventiva.

La historia se volvió viral de manera inmediata. El gesto del niño mexicano fue tan inesperado como divertido y captó la atención no solo de los presentes, sino también de los medios y las redes sociales. La anécdota provocó sonrisas, pero también abrió nuevamente el debate sobre la regulación de alimentos en las escuelas y el impacto de la comida chatarra en la salud de los menores.

Niño pide dulces a Sheinbaum a cambio de su voto

Durante la presentación oficial de Salud por Casa en Veracruz, Sheinbaum hizo una pausa para compartir un curioso momento. Comentó que, al salir de una escuela, un niño se acercó y le hizo una propuesta inusual: permitir nuevamente los dulces en las escuelas a cambio de un futuro voto.

“Una señora me dice: ‘Mi hijo quiere hablar con usted’. Me acerco y el niño me dice: ‘Claudia, por favor regresa los dulces a la escuela. Si regresas la comida chatarra, te voy a votar cuando sea grande’”, relató la presidenta, provocando risas entre los asistentes.

El tierno episodio se convirtió en una historia viral en México, no solo por el astucia del pequeño, sino por la forma en que Sheinbaum lo abordó: con amabilidad, pero firmeza. A pesar de esta propuesta, aseguró que su gobierno continuará impulsando políticas enfocadas en la educación y salud infantil. El objetivo es evitar que los productos ultraprocesados estén disponibles en las escuelas públicas México.

Sheinbaum mantiene postura frente a la comida chatarra

La mandataria dejó claro que, pese a la petición curiosa del menor, no habrá marcha atrás en la prohibición de dulces en las escuelas. Su mensaje a Claudia Sheinbaum fue recibido con humor, pero no modificó las líneas de acción del programa federal, que busca atender de manera preventiva enfermedades crónicas desde los primeros años de vida.

“Estamos trabajando para garantizar una niñez sana. La comida chatarra no ayuda en ese camino”, expresó, en el marco de su discurso. El programa Salud Casa por Casa tiene como objetivo visitar viviendas mexicanas para realizar revisiones médicas gratuitas y fomentar hábitos saludables desde el entorno familiar.

La presencia de Sheinbaum con niños durante estos eventos también refuerza el componente social y humano de sus acciones. En el contexto de política y niñez, su administración continúa promoviendo un enfoque integral que prioriza el bienestar de las futuras generaciones. Aunque esta anécdota con Sheinbaum fue vista como un momento simpático, también sirvió para enfatizar la necesidad de una regulación de alimentos escolares más estricta.