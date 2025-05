Sheinbaum enviará comitiva a EEUU para frenar impuesto a remesas impulsado por Trump: "Es discriminatorio, no estamos de acuerdo"

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó diversos temas de interés nacional durante su habitual conferencia matutina de este viernes. Entre los asuntos más relevantes, destacó su postura sobre las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como su opinión sobre la propuesta de imponer un impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos, un tema que ha generado amplio debate tanto en México como entre la comunidad de inmigrantes.

En cuanto al tema de las remesas, Sheinbaum expresó con firmeza su rechazo a cualquier gravamen que afecte los envíos de dinero que millones de mexicanos hacen llegar a sus familias desde el extranjero. “Nosotros lo que queremos es que vaya a cero”, afirmó la presidenta al referirse al impuesto propuesto, subrayando que se trata de una medida injusta y discriminatoria. No obstante, reconoció que la decisión final recae en el Senado estadounidense, por lo que habrá que esperar el curso del proceso legislativo.

Gobierno defiende diálogo con la CNTE y rechaza represión: descarta aumento salarial del 100%

Negó que haya ocho millones de niños afectados por los bloqueos de los maestros. Indicó que la gran mayoría están en clases. No vamos a "reprimir y está abierta la mesa de diálogo". Sobre los contingentes que se dirían al aeropuerto de la CDMX, indicó que no iban a caer en ninguna provocación.

Aseguró que la mesa de diálogo sigue abierta con los titulares de la SEP y la SEGOB, por lo que no era necesario recurrir a la violencia contra periodistas ni afectar a la ciudadanía con las protestas. La presidenta aseveró que no habrá un encuentro directo entre ella y la CNTE, ya que el diálogo con las autoridades ya estaba establecido, por lo que no se justifica la intensidad de sus acciones. Asimismo, dio su respaldo a las manifestaciones pero instó a que sean pacíficas. El diálogo continuaría pero con los secretarios de Estado, en el más alto nivel del gobierno.

Destacó que la administración federal le da un apoyo importante al magisterio, aunque reconoció que existen límites presupuestales. Señaló que un aumento salarial del 100% es inviable para las finanzas del país; sin embargo, a nivel estatal se están revisando distintas alternativas para brindar apoyo adicional.

Claudia Sheinbaum rechaza el impuesto a remesas y llama a respetar soberanía en la frontera sur

"Lo que queremos es que sea cero el impuesto al envío de las remesas y no solo el 3.5%, consideramos absolutamente injusto que se aplique, la comitiva de legisladores que fue a EEUU continúan con su labor de dialogar y manifestar su rechazo a tal medida ante sus homólogos", indicó sobre la aprobación de la Cámara Baja de Estados Unidos al impuesto del 3.5% a las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos.

Sobre la extensión de las bases en la frontera sur, dijo que respetaban lo que hicieran en su país pero que debían respertar su soberanía. "La gente no migra por gusto, migra por necesidad. Se necesita cooperación para el desarrollo, es la manera más humana y que da más resultados". Asimismo, reiteró que no están de acuerdo con el aumento de la la presencia militar y que la orietanción debería ser distinta. "Los 10 mil guardias en la frontera norte están para la incautación de armas y drogas. En eso sí hay cooperación".