Mhoni Vidente tilda a Wendy Guevara de "sin talento", la influencer no se quedó callada y respondió fuerte: "Infórmate bien"

La influencer mexicana Wendy Guevara, conocida por su participación en "La Casa de los Famosos México", no tardó en reaccionar ante las recientes declaraciones de Mhoni Vidente. La astróloga cubana había cuestionado su talento y su posible deseo de incursionar en la santería con un seco "A mí qué".

En un mensaje contundente, la integrante de "Las Perdidas" expresó: "Infórmate bien", dejando claro que no toleraría comentarios despectivos hacia su persona y que no conoce ni desea conocer a la vidente.

Wendy Guevara responde a críticas de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida por sus predicciones y comentarios sobre figuras públicas, expresó en una de sus transmisiones en el programa El Heraldo Televisión que Wendy Guevara carecía de talento y que su éxito se debía solo al apoyo de sus fans. “En la vida hay que estar preparados, porque la gracia se acaba y el talento debe prevalecer. Pero no hablemos de talento, porque no hay”, sugirió. Estas afirmaciones no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

La ganadora de "La Casa de los Famosos México" no se quedó callada y fiel a su estilo respondió a través de sus redes sociales: “Ay, yo no sé por qué habló tan feo de mí esta tal Mhoni. Lo dijo como con coraje, con envidia”.

Wendy también aclaró los comentarios respecto al fracaso de su carrera en Miami. "No me fue mal en Miami, mi amor. Yo te respeto, te mando mil bendiciones. Si eres tan chismosa, infórmate bien, dije: 'dos meses y medio voy a trabajar en Miami y luego regreso a México porque tengo un proyecto', entonces, no te equivoques".

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer, cantante y actriz mexicana que alcanzó gran popularidad gracias a su contenido en redes sociales, donde se distingue por su carisma y autenticidad. Originaria de León, Guanajuato, comenzó su carrera pública con el proyecto “Las Perdidas”, junto a sus amigas, que se hizo viral por sus videos divertidos y espontáneos, lo que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento digital.

En 2023, Wendy Guevara se convirtió en la primera mujer trans en ganar el reality show mexicano “La Casa de los Famosos”, un logro que marcó un hito en la televisión nacional. Este triunfo le permitió ampliar su carrera en medios tradicionales y plataformas digitales, e incursionar en la música con su sencillo "Sacude" en colaboración con Nicola Porcella, consolidándose como una figura influyente en el ámbito artístico y social por su postura abierta y defensa de la diversidad.

