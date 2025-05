Banamex anuncia cierre total de algunas sucursales y retiro de cajeros: ¿qué pasará con sus clientes?

Durante las últimas semanas, usuarios del banco Banamex han reportado la desaparición de cajeros automáticos y la clausura de diversas sucursales. Esta tendencia, lejos de ser aislada, refleja una transformación planificada que busca adaptar la oferta del banco a las nuevas necesidades de sus clientes, quienes cada vez más prefieren usar aplicaciones móviles para realizar sus transacciones.

Aunque para algunos esta decisión representa una complicación en sus actividades bancarias diarias, especialmente para quienes no están familiarizados con el uso de plataformas digitales, el banco aseguró que su objetivo es mejorar la experiencia del cliente mediante una atención más ágil y segura en entornos digitales. Esta reestructura se lleva a cabo en un contexto donde la presencia física dejó de ser esencial para muchos usuarios.

Banamex anuncia el cierre de todas sus sucursales en México

No existe un anuncio oficial de Banamex sobre el cierre total de sus sucursales ni el retiro de sus cajeros automáticos en México. De hecho, tras la separación de Citi y Banamex en diciembre de 2024, Banamex continúa operando de forma independiente con su red de más de 1,300 sucursales y más de 9,000 cajeros automáticos en todo el país. La institución ha asegurado que los clientes pueden estar tranquilos, ya que sus productos, servicios y beneficios se mantienen sin cambios, y no es necesario realizar trámites adicionales.

Sin embargo, algunas sucursales ya vienen siendo cerradas, afectando a cientos de miles de usuarios que tradicionalmente han recurrido a las sucursales para realizar operaciones bancarias en México. En un comunicado, Banamex detalló que esta transición se hará de manera gradual y que los clientes podrán acceder a sus servicios a través de aplicaciones móviles, plataformas en línea y otros medios digitales. Según el banco, la intención es adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas, las cuales favorecen el uso de herramientas digitales frente a la presencia física.

Los efectos del cierre para los clientes de Banamex

Este cambio podría tener un impacto significativo en la experiencia de los usuarios de Banamex, especialmente en aquellos que dependen de los cajeros automáticos para realizar retiros, pagos y otras operaciones. Aunque la institución ha prometido que se mantendrán canales alternativos como las aplicaciones móviles y plataformas en línea, la eliminación de la presencia física podría generar incertidumbre entre ciertos segmentos de clientes.

Los clientes que prefieren la interacción cara a cara con los empleados del banco se verán obligados a adaptarse a los nuevos servicios digitales. En el anuncio oficial, Banamex destacó que los usuarios tendrán acceso a atención al cliente a través de diferentes canales en línea, aunque no detalló si habrá alguna modalidad de soporte presencial. Esto deja en el aire la pregunta sobre cómo la institución atenderá a aquellos que no cuentan con acceso a internet o que no están familiarizados con el uso de tecnología para sus transacciones.