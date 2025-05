¿Qué enfermedad tiene la esposa de Emmanuel? La verdad del estado de salud de Mercedes Alemán tras especulaciones en México

El estado de salud de Mercedes Alemán, esposa del ícono mexicano Emmanuel, ha sido punto de especulación desde hace muchos años. El cantante junto a su familia decidieron mantener en privado la naturaleza de la enfermedad de Alemán. Sin embargo, según Telemundo, se trataría de una enfermedad crónico-degenerativa.

En una entrevista pasada de julio de 2024, Alexander Acha, hijo de Emmanuel y Alemán, declaró: "No está muy bien de salud, pero ahí sigue, luchando, siempre con una sonrisa, con paz". No existe información oficial sobre la enfermedad que aqueja a Mercedes Alemán, pero según las declaraciones se sabe que se encuentra rodeada de su familia y bajos múltiples cuidados especiales.

¿Cómo está Mercedes Alemán, según Emmanuel y su hijo Alexander Acha?

El domingo 11 de mayo Emmanuel y sus hijos produjeron una escena conmovedora recordando la importancia en sus vidas de Mercedes Alemán. Bajo un marco cargado de emociones por el Día de la Madre, en el programa Juego de Voces, Alexander Acha, compartió un discurso donde recordaba la importancia de su madre en su vida e interpretó un tema junto a su padre.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado (...) acariciarnos", mencionó Acha profundamente emocionado. El hijo del cantante mexicano Emmanuel no dudó en resaltar el papel fundamental que realiza su padre al cuidado de su madre.

La hija del matrimonio, Giovanna, también se hizo presente en el homenaje familiar. La escena llegó a su plenitud al proyectarse una pintura con el rostro de Mercedes Alemán mientras la familia culminaba con la presentación. Emmanuel cerró la actuación musical dedicándole unas palabras a su esposa: “Yo tuve una vida un poco dura, perdí a mi madre cuando tenía 8 años. Y luego pasaron muchas cosas, a mi hermana, la siguiente la asesinaron. En la vida yo estaba como a puñetazos defendiéndome y entonces apareció ella".

Así fue la romántica historia entre Emmanuel y su esposa, Mercedes Alemán.

Las mejores de amor son las que ocurren cuando uno menos se lo espera. Eran los años setenta, cuando Mercedes Alemán iba manejando su auto por Acapulco y se averió. Cuando apareció Emmanuel, en ese momento aún no era la superestrella mexicana, un joven que se dedicaba a la venta de autos que se ofreció a ayudarla.

Aquel encuentro fue el puntapié de una relación que pasó por múltiples obstáculos, que incluyeron la desaprobación inicial de los padres de Alemán y las quejas de la discográfica de Emmanuel, que no veía con buenos ojos que el, en ese entonces, artista emergente tuviera una relación sentimental.

Finalmente, tras seis años de noviazgo, se casaron en Puerto Vallarta, en 1981, en una ceremonia que se produjo en secreto. La unión ha perdurado por más de cuatro décadas, el cantante siempre ha manifestado el profundo amor y admiración hacia su pareja, describiendo su matrimonio como "maravilloso". La pareja tuvieron tres hijos: Giovanna, Martinique y Alexander Acha; y son abuelos de nueve nietos.