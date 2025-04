Crece la tensión entre México y EEUU: Sheinbaum envía nota diplomática a Trump por base militar en la frontera

El gobierno de México elevó su preocupación ante Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en la frontera sur del país. Según El País, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática a la administración de Donald Trump en la que expresa su descontento por las acciones del gobierno estadounidense. La solicitud está centrada en que las actividades militares no crucen la frontera y sigan el marco de cooperación existente en términos de seguridad, sin poner en riesgo los derechos humanos ni la soberanía nacional.

Sheinbaum manifestó que el gobierno mexicano no tiene objeciones a la implementación de políticas en territorio estadounidense, pero subraya que las acciones no deben traspasar la frontera hacia territorio mexicano. La mandataria, en declaraciones a la prensa, comentó: "Enviamos una nota diplomática en el sentido de que es una decisión de ellos, autónoma, de su propio territorio, pero que esperábamos que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad".

De acuerdo con El País, la nota diplomática de México no solo cuestiona la base militar, sino que también hace un llamado al respeto por los derechos humanos y la colaboración binacional en la lucha contra el crimen organizado. Claudia Sheinbaum pidió explicaciones a Estados Unidos sobre la naturaleza y el propósito de la base militar, argumentando que las autoridades mexicanas deben conocer las implicaciones de tal presencia en la región.

El secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, justificó las acciones al afirmar que el pueblo estadounidense había dado un mandato claro al presidente Donald Trump para hacer de EE.UU. un lugar más seguro. Según Burgum, "el pueblo estadounidense dio al presidente Donald Trump un mandato para hacer que Estados Unidos sea seguro y fuerte de nuevo". En este sentido, la respuesta estadounidense apunta a la protección de la soberanía nacional frente a lo que consideran una amenaza a la seguridad nacional, que incluye tanto la migración irregular como la actividad de grupos criminales transnacionales.

Aunque las autoridades mexicanas respetan las decisiones de Estados Unidos en su territorio, Sheinbaum dejó claro que México no aceptará un impacto negativo en la relación bilateral. "No sabemos si es para seguir construyendo el muro o cuál sería el objetivo, pero de todas maneras lo que nosotros pedimos siempre es respeto y coordinación", afirmó la presidenta mexicana.

El despliegue militar estadounidense en la frontera sur de México forma parte de una serie de medidas adoptadas por la administración de Donald Trump para fortalecer el control sobre la migración irregular. Según el gobierno de Estados Unidos, la nueva base tiene como objetivo defender la seguridad nacional y responder a las amenazas percibidas a lo largo de la frontera sur.

Anteriormente, la Casa Blanca defendió la decisión de la base, indicando que "nuestra frontera sur está bajo ataque de una variedad de amenazas". El Departamento de Defensa de Estados Unidos explicó que la construcción de la base también está vinculada a la necesidad de reforzar la seguridad frente a las crecientes amenazas del crimen organizado y los grupos migratorios que cruzan ilegalmente a Estados Unidos. Además, se ha dado la orden de que los soldados puedan detener inmigrantes, incluso mientras se evalúan otras opciones de seguridad, lo que ha generado inquietud en las autoridades mexicanas.