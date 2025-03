Arturo Rivera, el talentoso chef detrás de la famosa taquería El Califa de León en Ciudad de México, nunca imaginó que su habilidad para preparar tacos lo llevaría a ser reconocido a nivel internacional. Tras más de 20 años perfeccionando la parrilla y sirviendo miles de tacos al día, una inesperada visita a su establecimiento cambió su vida por completo, otorgándole la estrella Michelin, uno de los galardones más codiciados en la gastronomía mundial. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ahora no es solo el premio, sino la curiosa reacción que tuvo al recibir la noticia.

Recientemente, Rivera confesó que al escuchar el nombre de la prestigiosa distinción, su mente lo llevó a pensar en algo completamente distinto a la alta cocina. Su espontánea y divertida confusión se ha vuelto viral, dejando a muchos con una sonrisa.

La inesperada reacción del chef Arturo Rivera al recibir su estrella Michelin

Cuando el chef Arturo Rivera, maestro parrillero de la taquería El Califa de León en Ciudad de México, recibió la noticia de que había ganado una estrella Michelin, su primera reacción no fue la que cualquiera esperaría. En entrevista con Jessie Cervantes en Exa, el cocinero reveló: "Es que yo pensé que me había ganado unas llantas para mi bocho, escuchas Michelin y (piensas) en llantas. Me dijeron que me había ganado algo mejor". La espontánea anécdota rápidamente se hizo viral, destacando no solo por lo divertida, sino por reflejar la humildad y sencillez de Rivera.

Rivera, con más de 20 años de experiencia tras la parrilla, asegura que nunca buscó premios ni reconocimiento, solo quería hacer buenos tacos y atender a sus clientes con esmero. "Yo nunca busqué un premio, simplemente atendía y hacía con esmero mi trabajo", contó.

El camino de Arturo Rivera: de parrillero callejero a chef con reconocimiento internacional

La trayectoria de Rivera es un testimonio de dedicación y pasión por la gastronomía mexicana. Con más de 20 años trabajando como parrillero en El Califa de León, nunca buscó premios, sino que se enfocó en hacer su trabajo con esmero.

El 8 de mayo de 2024, recibió la visita de unos comensales que resultaron ser inspectores de Michelin, aunque en ese momento él no lo sabía. Posteriormente, fue invitado a un evento culinario de la empresa, pero no pudo asistir debido a la hospitalización de su padre, quien murió el 31 de ese mismo mes. A pesar de ello, los representantes de Michelin acudieron a la taquería para entregarle personalmente la filipina de chef y la estrella de reconocimiento para él y el establecimiento.

Este premio no solo elevó el estatus de El Califa de León en la escena gastronómica mundial, sino que también destacó la autenticidad y calidad de los tacos tradicionales que ofrece, elaborados con ingredientes sencillos pero llenos de sabor.