Resultados Lotería de Panamá hoy, domingo 24 de agosto: premios incentivos del Sorteo Dominical, a qué hora sale y dónde ver por YouTube

Los resultados de la Lotería de Panamá salen a las 3.00 p. m. cada miércoles y domingo. | Foto: composición LR/Freepik/LNB

Te contamos los resultados de la Lotería de Panamá hoy, domingo 24 de agosto, a partir de las 3.00 p. m. de Ciudad de Panamá. Mientras que RPC ofrecerá la transmisión por TV, Telemetro y TVN harán lo propio por sus señales oficiales y YouTube. Todos los números también serán publicados en Instagram.

Resultados Lotería Nacional de Panamá HOY, 24 de agosto: números del Sorteo Dominical 10:53 Lotería de Panamá: monto del premio mayor El monto del premio mayor es de 10.000 balboas en Panamá.

Los premios incentivos alcanzan los 10.000, 5.000, 2.000 y 500 balboas. Mientras que la primera modalidad requiere adivinar los cuatro números, la serie y el folio, la tercera recompensa exige cuatro cifras y las letras. Prepárate para comprobar los resultados de la Lotería de Panamá hoy.

Resutlados Lotería de Panamá hoy, domingo 24 de agosto: Sorteo Dominical