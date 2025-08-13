Sorteo Miercolito EN VIVO HOY, 13 de agosto 2025: resultados de la Lotería Nacional de Panamá, números ganadores y premio mayor

Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá se dividen por números y letras. Foto: composición LR/Freepik

Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá se dividen por números y letras. Foto: composición LR/Freepik

Consulta los resultados del Sorteo Miercolito correspondiente a este miércoles 13 de agosto. La Lotería Nacional de Panamá repartió premios de 10.000, 4.000, 2.000 y 500 balboas, y la emisión en directo fue transmitida por RPC, Telemetro y TVN, los principales canales nacionales. También se pudo seguir en vivo por YouTube (canal de TVN Panamá) e Instagram.

Quienes acierten el número, la serie y el folio ganan el premio mayor, mientras que acertar únicamente los números de la fracción asegura un premio de 2.000 balboas. Todos los resultados fueron compartidos a través del sitio web y redes sociales oficiales de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Resultados Lotería Nacional de Panamá HOY, 13 de agosto: números del Sorteo Miercolito 10:38 ¿A qué hora salen los resultados de la Lotería Nacional de Panamá? Desde las 3.00 p. m. salen los resultados de los 3 premios.

Resultados Sorteo Miercolito HOY, 13 de agosto: números y letras de la Lotería de Panamá

Todos los resultados del Sorteo Miercolito hoy están AQUÍ. Consulta los números y letras: