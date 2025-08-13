HOYSuscripcion LR Focus

Loterías y Sorteos

Sorteo Miercolito EN VIVO HOY, 13 de agosto 2025: resultados de la Lotería Nacional de Panamá, números ganadores y premio mayor

Muy pronto podrás consultar los números y letras ganadores del Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Panamá. Comprueba si tu billete coincide con las combinaciones de los tres premios principales.

Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá se dividen por números y letras. Foto: composición LR/Freepik
Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá se dividen por números y letras. Foto: composición LR/Freepik

Consulta los resultados del Sorteo Miercolito correspondiente a este miércoles 13 de agosto. La Lotería Nacional de Panamá repartió premios de 10.000, 4.000, 2.000 y 500 balboas, y la emisión en directo fue transmitida por RPC, Telemetro y TVN, los principales canales nacionales. También se pudo seguir en vivo por YouTube (canal de TVN Panamá) e Instagram.

Quienes acierten el número, la serie y el folio ganan el premio mayor, mientras que acertar únicamente los números de la fracción asegura un premio de 2.000 balboas. Todos los resultados fueron compartidos a través del sitio web y redes sociales oficiales de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Resultados Lotería Nacional de Panamá HOY, 13 de agosto: números del Sorteo Miercolito

10:38
13/8/2025

¿A qué hora salen los resultados de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3.00 p. m. salen los resultados de los 3 premios.

Resultados Sorteo Miercolito HOY, 13 de agosto: números y letras de la Lotería de Panamá

Todos los resultados del Sorteo Miercolito hoy están AQUÍ. Consulta los números y letras:

  • Números del primer premio: - / Letras: - / Serie: - / Folio: -
  • Números del segundo premio: -
  • Números del tercer premio: -
