Resultados Lotería Nacional de Panamá hoy, domingo 17 de agosto: números del Sorteo Extraordinario, a qué hora juega y en dónde ver
Prepárate para verificar con tu billete los resultados de la Lotería Nacional de Panamá HOY EN DIRECTO por TVN. Esta edición del Sorteo Extraordinario garantiza 3 grandes premios para los jugadores.
Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá hoy, domingo 17 de agosto, salen a las 3.00 p. m. de Ciudad de Panamá. Tanto Telemetro, como TVN y RPC transmitirán esta nueva edición del Sorteo Extraordinario, cuyo premio mayor alcanza los 75.000 balboas.
¿A qué hora juega la Lotería Nacional de Panamá?
La Lotería Nacional de Panamá juega cada miércoles y domingo a partir de las 3.00 p. m. de Ciudad de Panamá.
En YouTube también estará disponible la transmisión de Telemetro y TVN. Del mismo modo, la LNB ofrecerá la cobertura en Instagram. Si tienes cinco aciertos y adivinas la serie y el folio, te tocará la máxima recompensa posible. No pierdas de vista los resultados de la Lotería Nacional de Panamá hoy.
- Primer premio: por confirmar
- Segundo premio: por confirmar
- Tercer premio: por confirmar.