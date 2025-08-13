Lotería Nacional de Panamá EN VIVO HOY, 13 de agosto 2025: resultados del Sorteo Miercolito, números ganadores y quien ganó el premio mayor

El Sorteo Miercolito te regala 10.000 balboas si obtienes los números, la serie y el folio. | Foto: composición LR/Freepik

Sigue EN VIVO el Sorteo Miercolito 3025 de la Lotería Nacional de Panamá vía Telemetro HOY, 13 de agosto. Verifica los números oficiales de la lotería, que se jugará a las 3:00 p.m., y consulta si eres uno de los afortunados a través de La República.

Si no tienes acceso a la televisión, puedes ver la transmisión en directo en YouTube, en los canales de Telemetro y TVN. También puedes seguir los resultados a través de la app Medcom GO. No te pierdas los resultados completos de este sorteo dominical.

Resultados Lotería Nacional de Panamá hoy, Sorteo Miercolito: ¿qué números cayeron el miércoles 13 de agosto?