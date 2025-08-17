HOYSuscripcion LR Focus

Loterías y Sorteos

Resultados Sorteo Dominical Panamá hoy, 17 de agosto: qué jugó en el Sorteo Extraordinario, incentivos y cómo ver la transmisión

TRANSMISIÓN por TV y streaming con los resultados del Sorteo Dominical 5513. El incentivo del premio mayor otorga 75.000 balboas solo si es que aciertas los 5 números, la serie y el folio.

Los resultados del Sorteo Dominical de este 17 de agosto constan de 5 números.
Los resultados del Sorteo Dominical de este 17 de agosto constan de 5 números. | Foto: LNB

Sigue los resultados del Sorteo Dominical Panamá HOY EN VIVO. Cuando lleguen las 3.00 p. m. del domingo 17 de agosto, dará inicio el Sorteo Extraordinario 5513. Este tipo de juego se podrá ver por Telemetro, RPC y TVN EN DIRECTO. En streaming, la plataforma de Medcom GO será tu mejor opción.

Resultados Lotería Nacional de Panamá HOY, domingo 17 de agosto: números del Sorteo Extraordinario

12:10
17/8/2025

¿Qué días juega la Lotería Nacional de Panamá?

Los sorteos más importantes de la Lotería Nacional se juegan cada miércoles y domingos. Sin embargo, el Lotto y Pega 3, otra conocida modalidad, tiene lugar martes y sábados.

11:09
17/8/2025

¿Dónde ver la Lotería Nacional de Panamá EN VIVO?

- Televisión: Telemetro, TVN y RPC

- Streaming: Medcom GO

- YouTube: Telemetro y TVN

- Instagram: cuenta de la Lotería Nacional de Panamá.

10:28
17/8/2025

¿A qué hora juega la Lotería Nacional de Panamá?

La Lotería Nacional de Panamá juega cada miércoles y domingo a partir de las 3.00 p. m. de Ciudad de Panamá.

Los incentivos de esta edición de la Lotería Nacional de Panamá lucen muy jugosos. Puedes llevarte 75.000 balboas (cinco cifras + serie y folio), 10.000 balboas (cinco cifras + letras del primer premio) o 7.500 balboas (cinco cifras + letras del primer premio) por tu jugada. Ten tu billete en todo momento contigo, ya que será importante para consultar si ganaste.

Resultados Sorteo Dominical Panamá hoy, 17 de agosto: ¿qué jugó en el Sorteo Extraordinario?

Los resultados del Sorteo Dominical Panamá hoy siguen sin anunciarse. Aguarda hasta la 3.00 p. m., hora en la que comenzará el Sorteo Extraordinario. El premio mayor será el primero en jugarse.

