Lotería Sorteo Dominical vía Telemetro, 10 de agosto: números ganadores y quién ganó del premio mayor en Panamá

Revisa los resultados del Sorteo Dominical del 3 de agosto. La Lotería Nacional de Panamá transmitirá en vivo los números y letras de los tres premios a través de RPC, TVN y Telemetro, además de ofrecer cobertura en sus canales de YouTube.

Para obtener el premio mayor de 15.000 balboas, es necesario acertar tanto la serie como el folio. Otros premios se otorgan con solo la letra correspondiente. A continuación, te presentamos todos los resultados del sorteo de hoy

Resultados Lotería Nacional de Panamá EN VIVO HOY, 10 de agosto: números ganadores del Sorteo Dominical 09:46 Lotería de HOY EN VIVO: incentivos del Sorteo Dominical - 15.000 balboas - 6.000 balboas - 3.000 balboas - 2.000 balboas - 1.000 balboas - 28 balboas - 14 balboas - 6 balboas. 08:27 ¿Qué días juega la Lotería Nacional de Panamá? Pensión mensual para las amas de casa en España: cómo serán los salarios sin cotización previa 07:18 ¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería Nacional de Panamá? El premio mayor de la Lotería Nacional de Panamá alcanza los 15.000 balboas.

Telemetro Lotería de HOY EN VIVO: ¿qué números cayeron el domingo 10 de agosto?