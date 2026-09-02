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Keiko Fujimori niega que ministro Belaunde haya interrogado a delincuentes capturados en Trujillo pese a fotografías

Las imágenes muestran a Rafael Belaúnde junto a Óscar Arriola cerca de los señalados como responsables del ataque en Trujillo.

Keiko Fujimori estuvo en evento en Piura | Composición: LR.
Keiko Fujimori estuvo en evento en Piura | Composición: LR.
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Keiko Fujimori aseguró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no participó en el interrogatorio de los presuntos delincuentes capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras el ataque registrado en Trujillo. La mandataria mantuvo esa versión pese a que se publicaron fotos del titular de la cartera de Defensa junto al comandante de la PNP, Óscar Arriola, hablando con los arrestados.

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"El ministro Belaúnde señaló que él podía asistir. Tomé la decisión de que acudiera él. El ministro Belaúnde no ha participado en ningún interrogatorio. El interrogatorio lo ha llevado la Policía Nacional", indicó la mandataria a la salida de una presentación en Piura.

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Días atrás, Belaúnde confirmó que los familiares del empresario secuestrado en Trujillo entregaron dinero para lograr su rescate. Precisó que la PNP estuvo al tanto de esa entrega y le hizo seguimiento como parte de las diligencias orientadas a dar con los responsables del plagio.

Sobre la ausencia de César Astudillo, ministro del Interior, en La Libertad. La mandataria señaló que se debió a un tema personal y que ella fue la que autorizó que Belaúnde pueda asistir a la región norteña.

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