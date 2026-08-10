Dictan prisión preventiva contra mujer investigada por extorsión a dueño de pollería en Piura

La extorsión fue denunciada en Piura, y la Policía intervino a la sospechosa en Chulucanas. Foto: difusión.

La extorsión fue denunciada en Piura, y la Policía intervino a la sospechosa en Chulucanas. Foto: difusión.

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La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, declaró fundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses para Diana V.M., quien viene siendo investigada por su presunta participación en la extorsión al propietario de una pollería.

La denuncia de extorsión fue presentada en Piura y fueron agentes policiales los que se trasladaron hacia la ciudad de Chulucanas, donde intervinieron a la investigada.

Según la tesis fiscal, la mujer visitó el negocio junto a otras dos personas y solicitó una tarjeta de presentación. Al día siguiente, el dueño comenzó a recibir mensajes extorsivos con fotografías de su local. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los sospechosos.

Durante la intervención se incautaron dos celulares y una tarjeta bancaria. La detenida también señaló que una línea telefónica utilizada para enviar los mensajes había sido entregada a su pareja, conocido como “Kevin”.