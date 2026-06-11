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Nueva jornada de recepción de quejas en establecimiento penitenciario de Chiclayo impulsa ODANC Lambayeque

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lambayeque realizará una jornada de recepción de quejas el 12 de junio en el penal de Chiclayo.

Este evento busca fortalecer el control funcional y mejorar la atención a usuarios del sistema de justicia. Fuente: difusión.
Este evento busca fortalecer el control funcional y mejorar la atención a usuarios del sistema de justicia. Fuente: difusión.
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La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lambayeque desarrollará una nueva jornada de recepción de quejas en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el control funcional y acercar los mecanismos de atención a los usuarios del sistema de justicia.

La actividad se realizará el viernes 12 de junio, y permitirá que los usuarios puedan presentar quejas relacionadas con la actuación funcional de magistrados y servidores jurisdiccionales del Poder Judicial.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque: Justicia Itinerante llegará a distrito alejados de Pucará | Lambayeque | La República

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La jornada será encabezada por la jefa de la ODANC Lambayeque, Dra. Ana Elizabeth Salés Del Castillo, y forma parte de las intervenciones que la entidad viene desarrollando de manera continua para fortalecer la transparencia, supervisión y acceso a los canales institucionales de control.

Asimismo, estas acciones permitirán brindar atención directa a los usuarios dentro del establecimiento penitenciario, promoviendo una respuesta más cercana y oportuna frente a las inquietudes vinculadas al servicio de justicia.

Cabe señalar que la ODANC Lambayeque ya ha realizado anteriormente visitas e intervenciones en el penal de Chiclayo, desarrollando jornadas de atención y supervisión que permitieron recepcionar y atender quejas de manera directa, fortaleciendo además la articulación institucional y los mecanismos de control en contexto penitenciario.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque brindará el apoyo logístico necesario para el desarrollo de esta actividad, con lo que reafirma el compromiso institucional con la transparencia, la mejora continua del servicio judicial y el acceso efectivo a la justicia.

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