Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Tumbes impulsa el uso del EJE y la Mesa de Partes Electrónica

La Corte Superior de Justicia de Tumbes lanzó una campaña informativa para promover el uso del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica.

Durante la jornada, se brindó asesoría práctica sobre cómo presentar documentos y hacer seguimiento de expedientes. Fuente: Difusión.
Durante la jornada, se brindó asesoría práctica sobre cómo presentar documentos y hacer seguimiento de expedientes. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló una campaña de difusión y orientación dirigida a usuarios del servicio de justicia y abogados litigantes, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y el uso del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) del Poder Judicial, herramientas clave para modernizar la tramitación de procesos y facilitar el acceso a los servicios judiciales.

Como parte de esta jornada informativa, el personal designado brindó asesoría práctica sobre los pasos para presentar escritos y documentos a través de la MPE, así como sobre la consulta y seguimiento de expedientes mediante el EJE, absolviendo dudas frecuentes y guiando a los participantes en el manejo de estas plataformas digitales.

La implementación y promoción del EJE permite contar con actuaciones judiciales registradas digitalmente, optimizando tiempos de atención y reduciendo el uso de papel; mientras que la Mesa de Partes Electrónica facilita la presentación de documentos de manera remota, contribuyendo a una atención más oportuna, ordenada y segura para los usuarios y profesionales del Derecho.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la transformación digital del Poder Judicial, promoviendo servicios más eficientes, transparentes y accesibles, en beneficio de la ciudadanía y de la comunidad jurídica de la región.

𝗖𝗦𝗝 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗲𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗝𝘂𝘇𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘇 𝗟𝗲𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿

𝗖𝗦𝗝 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗲𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗝𝘂𝘇𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘇 𝗟𝗲𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿

Fuerte incendio en asentamiento humano consume viviendas y deja a 4 familias en la calle en Tumbes

Fuerte incendio en asentamiento humano consume viviendas y deja a 4 familias en la calle en Tumbes

Tumbes: encuentran cadáver de pescador en orilla de Puerto Pizarro

Tumbes: encuentran cadáver de pescador en orilla de Puerto Pizarro

