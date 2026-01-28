Corte Superior de Justicia de Tumbes impulsa el uso del EJE y la Mesa de Partes Electrónica

La Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló una campaña de difusión y orientación dirigida a usuarios del servicio de justicia y abogados litigantes, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y el uso del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) del Poder Judicial, herramientas clave para modernizar la tramitación de procesos y facilitar el acceso a los servicios judiciales.

Como parte de esta jornada informativa, el personal designado brindó asesoría práctica sobre los pasos para presentar escritos y documentos a través de la MPE, así como sobre la consulta y seguimiento de expedientes mediante el EJE, absolviendo dudas frecuentes y guiando a los participantes en el manejo de estas plataformas digitales.

La implementación y promoción del EJE permite contar con actuaciones judiciales registradas digitalmente, optimizando tiempos de atención y reduciendo el uso de papel; mientras que la Mesa de Partes Electrónica facilita la presentación de documentos de manera remota, contribuyendo a una atención más oportuna, ordenada y segura para los usuarios y profesionales del Derecho.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la transformación digital del Poder Judicial, promoviendo servicios más eficientes, transparentes y accesibles, en beneficio de la ciudadanía y de la comunidad jurídica de la región.