𝗖𝗦𝗝 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗲𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗝𝘂𝘇𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘇 𝗟𝗲𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿
La resolución administrativa, firmada por el Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, busca asegurar la continuidad del servicio de justicia y una atención eficiente a la ciudadanía.
Con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de justicia y una atención oportuna a la ciudadanía, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes designó a la abogada Tania Elizabeth Silva Reto como Jueza Supernumeraria del Juzgado de Paz Letrado de Contralmirante Villar, a partir del 12 de enero de 2026.
La medida se formaliza mediante Resolución Administrativa N° 23-2026-P-CSJTU-PJ, suscrita por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, y responde a la necesidad de contar con una magistrada que atienda el despacho, garantizando el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional.
La designación se efectúa conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y a la verificación de disponibilidad en los registros correspondientes, priorizando el mérito y la idoneidad para el desempeño del cargo.
Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con una administración de justicia eficiente, ordenada y cercana a la población, especialmente en el fortalecimiento de los servicios judiciales en la provincia de Contralmirante Villar.