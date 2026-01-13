𝗖𝗦𝗝 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗲𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗝𝘂𝘇𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘇 𝗟𝗲𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿

La medida fue oficializada mediante resolución administrativa y entrará en vigencia desde el 12 de enero de 2026.

Con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de justicia y una atención oportuna a la ciudadanía, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes designó a la abogada Tania Elizabeth Silva Reto como Jueza Supernumeraria del Juzgado de Paz Letrado de Contralmirante Villar, a partir del 12 de enero de 2026.

La medida se formaliza mediante Resolución Administrativa N° 23-2026-P-CSJTU-PJ, suscrita por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, y responde a la necesidad de contar con una magistrada que atienda el despacho, garantizando el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional.

La designación se efectúa conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y a la verificación de disponibilidad en los registros correspondientes, priorizando el mérito y la idoneidad para el desempeño del cargo.



Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con una administración de justicia eficiente, ordenada y cercana a la población, especialmente en el fortalecimiento de los servicios judiciales en la provincia de Contralmirante Villar.