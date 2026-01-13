HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 DE ENERO | LR+ Noticias

tumbes

𝗖𝗦𝗝 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗲𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗝𝘂𝘇𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘇 𝗟𝗲𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗺𝗶𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿

La resolución administrativa, firmada por el Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, busca asegurar la continuidad del servicio de justicia y una atención eficiente a la ciudadanía.

La medida fue oficializada mediante resolución administrativa y entrará en vigencia desde el 12 de enero de 2026.
La medida fue oficializada mediante resolución administrativa y entrará en vigencia desde el 12 de enero de 2026.

Con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de justicia y una atención oportuna a la ciudadanía, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes designó a la abogada Tania Elizabeth Silva Reto como Jueza Supernumeraria del Juzgado de Paz Letrado de Contralmirante Villar, a partir del 12 de enero de 2026.

La medida se formaliza mediante Resolución Administrativa N° 23-2026-P-CSJTU-PJ, suscrita por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, y responde a la necesidad de contar con una magistrada que atienda el despacho, garantizando el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional.

La designación se efectúa conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y a la verificación de disponibilidad en los registros correspondientes, priorizando el mérito y la idoneidad para el desempeño del cargo.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con una administración de justicia eficiente, ordenada y cercana a la población, especialmente en el fortalecimiento de los servicios judiciales en la provincia de Contralmirante Villar.

Notas relacionadas
Fuerte incendio en asentamiento humano consume viviendas y deja a 4 familias en la calle en Tumbes

Fuerte incendio en asentamiento humano consume viviendas y deja a 4 familias en la calle en Tumbes

LEER MÁS
Tumbes: encuentran cadáver de pescador en orilla de Puerto Pizarro

Tumbes: encuentran cadáver de pescador en orilla de Puerto Pizarro

LEER MÁS
CSJ Tumbes dispone promociones y reasignaciones para Año Judicial 2026

CSJ Tumbes dispone promociones y reasignaciones para Año Judicial 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025