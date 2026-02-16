Jefe de la ODANC Piura realizó visitas extraordinarias virtuales a órganos jurisdiccionales durante el periodo vacacional

Estas acciones son parte del compromiso de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de verificar la continuidad y regularidad del servicio de justicia durante el periodo de vacaciones judiciales, el Jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Piura (ODANC Piura), Juez Superior Cristhian Barrantes Díaz, realizó en la fecha tres visitas extraordinarias de carácter inopinado.

Las acciones de supervisión se efectuaron de manera virtual en el Tercer Juzgado Especializado de Familia de Piura, el Primer Juzgado de Paz Letrado de Piura y el Primer Juzgado Unipersonal de Chulucanas, despachos en los que se encontraban programadas audiencias.

Durante las visitas, se ingresó a las respectivas salas virtuales a fin de constatar la puntualidad de magistrados y servidores judiciales, así como verificar el adecuado desarrollo de las audiencias, conforme a las obligaciones funcionales establecidas en la normativa vigente.

Estas intervenciones se ejecutan de manera permanente y tienen como finalidad asegurar que el servicio de administración de justicia se brinde con normalidad, eficiencia y respeto a los derechos de los usuarios, incluso durante el periodo vacacional.

La entidad reafirma su compromiso con la vigilancia del correcto desempeño funcional y continuará desarrollando acciones de control orientadas a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.