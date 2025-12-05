HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Tumbes acerca la justicia a escolares con la dinámica "La ruta de la flagrancia"

La Corte Superior de Justicia de Tumbes lanzó “La ruta de la flagrancia”, un taller pedagógico para estudiantes de secundaria, explicando el sistema de justicia en casos de delitos flagrantes.

Los escolares aprendieron las etapas desde la intervención policial hasta las decisiones judiciales. Fuente: Difusión.
La Unidad Modelo de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló la dinámica pedagógica denominada “La ruta de la flagrancia”, dirigida a estudiantes de nivel secundario de diversas instituciones educativas de la región, con el objetivo de explicar de manera sencilla y didáctica cómo actúa el sistema de justicia frente a los delitos flagrantes.

Durante la actividad, los escolares recorrieron, paso a paso, las etapas que se activan cuando se comete un delito en situación de flagrancia: la intervención policial, la participación del Ministerio Público, la labor de la defensa, las actuaciones en la Unidad de Flagrancia y la emisión de las decisiones judiciales en plazos breves. A través de explicaciones claras y ejemplos cotidianos, los participantes pudieron comprender mejor cómo se garantiza el debido proceso y la protección de los derechos de las personas involucradas.

La dinámica permitió, además, promover en los estudiantes una cultura de legalidad y respeto a las normas, destacando la importancia de denunciar los delitos y confiar en las instituciones del sistema de justicia. Los alumnos participaron activamente formulando preguntas, compartiendo opiniones y reflexionando sobre la importancia de prevenir la violencia y otros comportamientos que afectan la convivencia social.

Con este tipo de acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de acercar la justicia a la comunidad, especialmente a niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo su conocimiento sobre el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia y contribuyendo a la formación de ciudadanos informados y responsables.

