Corte de Tumbes realiza campaña de exámenes médicos para servidores jurisdiccionales y administrativos
La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó jornadas de exámenes médicos ocupacionales para su personal, en cumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales.
Con el objetivo de reforzar la seguridad y salud en el trabajo, la Corte Superior de Justicia de Tumbes llevó a cabo jornadas de exámenes médicos ocupacionales dirigidas al personal jurisdiccional, administrativo, de seguridad y conductores, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
Las evaluaciones estuvieron a cargo del Centro Médico Vitaluz, institución especializada en salud ocupacional con sede en Tumbes, que cuenta con tecnología moderna, protocolos ajustados al tipo de riesgo y un equipo multidisciplinario capacitado.
Durante la campaña se realizaron exámenes osteomioarticulares, evaluaciones oftalmológicas, psicológicas, biometría y bioquímica sanguínea, examen completo de orina, pruebas de función renal y hepática, así como radiografía de tórax, electrocardiograma, espirometría, audiometría y test de somnolencia, fatiga y estrés, según el perfil de cada puesto de trabajo. En total, más de 120 trabajadoras y trabajadores fueron atendidos bajo protocolos diferenciados para personal administrativo y jurisdiccional, conductores, seguridad y mantenimiento, a fin de identificar factores de riesgo, prevenir enfermedades ocupacionales y garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones.