Corte de Tumbes realiza campaña de exámenes médicos para servidores jurisdiccionales y administrativos

Con el objetivo de reforzar la seguridad y salud en el trabajo, la Corte Superior de Justicia de Tumbes llevó a cabo jornadas de exámenes médicos ocupacionales dirigidas al personal jurisdiccional, administrativo, de seguridad y conductores, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Las evaluaciones estuvieron a cargo del Centro Médico Vitaluz, institución especializada en salud ocupacional con sede en Tumbes, que cuenta con tecnología moderna, protocolos ajustados al tipo de riesgo y un equipo multidisciplinario capacitado.

Durante la campaña se realizaron exámenes osteomioarticulares, evaluaciones oftalmológicas, psicológicas, biometría y bioquímica sanguínea, examen completo de orina, pruebas de función renal y hepática, así como radiografía de tórax, electrocardiograma, espirometría, audiometría y test de somnolencia, fatiga y estrés, según el perfil de cada puesto de trabajo. En total, más de 120 trabajadoras y trabajadores fueron atendidos bajo protocolos diferenciados para personal administrativo y jurisdiccional, conductores, seguridad y mantenimiento, a fin de identificar factores de riesgo, prevenir enfermedades ocupacionales y garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones.