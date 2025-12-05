HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Tumbes juramenta Comité de Damas

La Corte Superior de Justicia de Tumbes juramentó al nuevo Comité de Damas para el período 2025-2026, bajo la presidencia del doctor Otto Santiago Verapinto Márquez.

Este organismo trabajará en coordinación con la Corte para acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Fuente: Difusión.
Este organismo trabajará en coordinación con la Corte para acercar el Poder Judicial a la ciudadanía.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó la ceremonia de juramentación del Comité de Damas para el período 2025-2026, acto que estuvo presidido por el doctor Otto Santiago Verapinto Márquez, presidente de la Corte, quien tomó el juramento de estilo a las integrantes de este órgano de apoyo institucional.

El Comité de Damas quedó presidido por la Dra. Susana Elena Mejía Novoa, e integrado por la Dra. Genara Juárez Satán (secretaria), la Dra. Mirtha Paola Rojas Rojas (tesorera) y la Dra. Rosa Saldarriaga Granda (vocal), además de las señoras Lidia Yanet Yarleque Mogollón, Betty del Carmen Ortiz Granda, Arilu Nila Albán Gómez y Amnellis Jasmín Jiménez Flores, como personal de apoyo.

El Comité forma parte de la Asociación de Damas del Poder Judicial (ADAPOJ), y trabajará en estrecha coordinación con la Presidencia y las diferentes dependencias de la Corte, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar de la familia judicial y el acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía.

