Judicialidad

Corte de Tumbes participó en el "Festival Criollo Gastronómico - Prevención para hoy, reinserción para mañana, entre sones y sabores"

La Corte Superior de Justicia de Tumbes participó en el "Festival Criollo Gastronómico", enfocándose en la sensibilización sobre prevención del delito y reinserción social.

La actividad tuvo como objetivo informar sobre derechos y acceso a la justicia. Fuente: Difusión.
La actividad tuvo como objetivo informar sobre derechos y acceso a la justicia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de la Comisión Distrital del “Programa de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad”, participó activamente en el “Festival Criollo Gastronómico – Prevención para hoy, reinserción para mañana, entre sones y sabores”, una jornada de sensibilización orientada a la prevención del delito y a la reinserción social.

La actividad comprendió un pasacalle que partió desde la Plaza de Armas de Tumbes hacia la Plazuela Bolognesi, retornando luego a la Plaza Mayor. Durante la jornada, la Corte instaló módulos informativos y brindó atención directa al público, absolviendo consultas legales básicas y orientando a la ciudadanía sobre mecanismos de protección de derechos, acceso a la justicia y servicios para personas en situación de vulnerabilidad.

Con esta participación, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirmó su compromiso de acercar el servicio de justicia a la población, promover la prevención del delito desde un enfoque comunitario y contribuir a una reinserción social efectiva, colocando el respeto de los derechos fundamentales y la protección de las personas vulnerables en el centro de su labor.

