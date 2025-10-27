Corte de Tumbes realiza Segunda Jornada Maratónica de audiencias en Contralmirante Villar

El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Contralmirante Villar, dirigido por el Dr. Yarleque Farías Guller Cosme, desarrolló su segunda jornada maratónica de audiencias, en la que se realizaron 16 procesos por delitos de omisión a la asistencia familiar, reafirmando el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Tumbes con una justicia célere y orientada al bienestar de las familias.

Esta segunda jornada representa la continuidad de un esfuerzo sostenido para reducir la carga procesal y garantizar la atención oportuna de los expedientes en materia penal, priorizando los casos que involucran el sustento económico de niñas, niños y adolescentes. Gracias a la planificación del despacho, se logró avanzar de manera significativa en la resolución de causas pendientes, contribuyendo así al acceso efectivo a la justicia en la provincia.

El Dr. Yarleque Farías destacó la importancia de estas acciones que permiten brindar respuestas rápidas a la ciudadanía, resaltando que el trabajo organizado y el compromiso del equipo jurisdiccional son claves para ofrecer un servicio eficiente y humano.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes continuará impulsando estas jornadas especiales durante los próximos meses, como parte de su política de celeridad procesal y protección de los derechos de las familias, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema judicial y promoviendo una mejor convivencia social en Contralmirante Villar.