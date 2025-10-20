HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Judicialidad

Unidad de Flagrancia garantiza respuesta rápida ante actos de violencia contra la autoridad

La Unidad de Flagrancia de Tumbes logró una rápida sentencia condenatoria contra José Carlos Silva Flores por agredir a la Policía Nacional del Perú en un caso de resistencia a la autoridad.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria impuso una pena de cuatro años de libertad suspendida. Fuente: Difusión.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria impuso una pena de cuatro años de libertad suspendida. Fuente: Difusión.

En un claro ejemplo de celeridad y eficacia en la administración de justicia, la Unidad de Flagrancia de Tumbes logró que se emita una sentencia condenatoria en un corto plazo contra José Carlos Silva Flores, procesado por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de la Policía Nacional del Perú.

El hecho ocurrió en el puente Tumbes, luego de que el imputado se resistiera a una intervención policial tras obstaculizar el tránsito en la intersección de las avenidas Mariscal Castilla y Piura. Según el parte policial, Silva Flores emprendió la fuga a bordo de una mototaxi y posteriormente agredió verbal y físicamente a los agentes que intentaban reducirlo.

Tras su detención en flagrancia, el caso fue derivado al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, donde el juez Pedro Pablo Arévalo Rivas aprobó el acuerdo de terminación anticipada, imponiendo cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y el pago de mil soles de reparación civil.

Este resultado refleja la eficiencia del modelo de flagrancia, que permite una intervención articulada entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar respuestas inmediatas y sanciones efectivas frente a delitos cometidos en evidente flagrancia, fortaleciendo la confianza ciudadana en la justicia.

Notas relacionadas
Inmenso cadáver de una ballena azul aparece en balneario de Punta Mero, en Tumbes: vecinos advierten que cetáceo empieza a hincharse

Inmenso cadáver de una ballena azul aparece en balneario de Punta Mero, en Tumbes: vecinos advierten que cetáceo empieza a hincharse

LEER MÁS
Sujetos acaban con la vida de joven tras celebrar su cumpleaños en Tumbes: su amigo también perdió la vida

Sujetos acaban con la vida de joven tras celebrar su cumpleaños en Tumbes: su amigo también perdió la vida

LEER MÁS
Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CSJAR rindió homenaje al Señor de los Milagros

CSJAR rindió homenaje al Señor de los Milagros

LEER MÁS
Corte del Santa realizó feria informativa en centro poblado de Cascajal

Corte del Santa realizó feria informativa en centro poblado de Cascajal

LEER MÁS
Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia: seis meses de prisión preventiva para sujetos que asaltaron a censista en Pimentel

Unidad de Flagrancia: seis meses de prisión preventiva para sujetos que asaltaron a censista en Pimentel

LEER MÁS
Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

LEER MÁS
Condenan a 2 años de cárcel a sujeto que agredió e insultó a su exconviviente

Condenan a 2 años de cárcel a sujeto que agredió e insultó a su exconviviente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enseñaban a disparar a menores y filtraban información de víctimas: policías colaboraban con banda extorsiva Los Letales del Norte en Trujillo

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Judicialidad

Corte del Santa realizó feria informativa en centro poblado de Cascajal

Corte Superior de Justicia de Piura rindió homenaje al Señor de los Milagros

Módulo Básico de Justicia de Catacaos conmemoró sus bodas de plata

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Fiscal víctima de extorsión responde a criminales que la amenazan: "No me quedaré callada"

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025