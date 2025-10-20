Unidad de Flagrancia garantiza respuesta rápida ante actos de violencia contra la autoridad

En un claro ejemplo de celeridad y eficacia en la administración de justicia, la Unidad de Flagrancia de Tumbes logró que se emita una sentencia condenatoria en un corto plazo contra José Carlos Silva Flores, procesado por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de la Policía Nacional del Perú.

El hecho ocurrió en el puente Tumbes, luego de que el imputado se resistiera a una intervención policial tras obstaculizar el tránsito en la intersección de las avenidas Mariscal Castilla y Piura. Según el parte policial, Silva Flores emprendió la fuga a bordo de una mototaxi y posteriormente agredió verbal y físicamente a los agentes que intentaban reducirlo.

Tras su detención en flagrancia, el caso fue derivado al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, donde el juez Pedro Pablo Arévalo Rivas aprobó el acuerdo de terminación anticipada, imponiendo cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y el pago de mil soles de reparación civil.

Este resultado refleja la eficiencia del modelo de flagrancia, que permite una intervención articulada entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar respuestas inmediatas y sanciones efectivas frente a delitos cometidos en evidente flagrancia, fortaleciendo la confianza ciudadana en la justicia.