Judicialidad

Módulo Penal Central impulsa jornada extraordinaria de audiencias para optimizar la descarga procesal

El Módulo Penal Central de Tumbes, en coordinación con el Ministerio Público y Defensa Pública, realiza audiencias extraordinarias para agilizar procesos judiciales y beneficiar a la ciudadanía.

Este esfuerzo conjunto busca garantizar respuestas oportunas ante la carga procesal. Fuente: Difusión.
Este esfuerzo conjunto busca garantizar respuestas oportunas ante la carga procesal. Fuente: Difusión.

En una labor coordinada entre el Módulo Penal Central de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, el Ministerio Público y la Defensa Pública, se viene desarrollando una jornada extraordinaria de audiencias orientada a agilizar los procesos judiciales y fortalecer la descarga procesal en beneficio de la ciudadanía.

Esta acción conjunta reafirma el compromiso de las instituciones del sistema de justicia por garantizar una respuesta oportuna y eficiente frente a la carga procesal existente, priorizando casos con detenidos y procesos en etapa avanzada.

Participan en esta jornada la jueza General Juárez Satán, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes; el fiscal Rolando Barrientos Sócola; y el defensor público Víctor Vinces Tandazo, quienes articulan esfuerzos para asegurar el desarrollo continuo de las audiencias bajo los principios de celeridad y transparencia.

La Corte de Tumbes destaca el compromiso de los operadores de justicia que, mediante estas jornadas extraordinarias, contribuyen a mejorar la eficiencia del sistema judicial y acercar una justicia pronta y eficaz a la población.

Judicialidad

