Módulo Penal Central impulsa jornada extraordinaria de audiencias para optimizar la descarga procesal

En una labor coordinada entre el Módulo Penal Central de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, el Ministerio Público y la Defensa Pública, se viene desarrollando una jornada extraordinaria de audiencias orientada a agilizar los procesos judiciales y fortalecer la descarga procesal en beneficio de la ciudadanía.

Esta acción conjunta reafirma el compromiso de las instituciones del sistema de justicia por garantizar una respuesta oportuna y eficiente frente a la carga procesal existente, priorizando casos con detenidos y procesos en etapa avanzada.

Participan en esta jornada la jueza General Juárez Satán, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes; el fiscal Rolando Barrientos Sócola; y el defensor público Víctor Vinces Tandazo, quienes articulan esfuerzos para asegurar el desarrollo continuo de las audiencias bajo los principios de celeridad y transparencia.

La Corte de Tumbes destaca el compromiso de los operadores de justicia que, mediante estas jornadas extraordinarias, contribuyen a mejorar la eficiencia del sistema judicial y acercar una justicia pronta y eficaz a la población.