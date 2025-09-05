Corte Superior de Justicia de Tumbes y Gobierno Regional firman convenio para fortalecer el trabajo interinstitucional

La Corte Superior de Justicia de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes suscribieron un convenio marco de cooperación con el objetivo de consolidar esfuerzos conjuntos orientados a fortalecer la institucionalidad y garantizar una mejor atención a la ciudadanía.

El acuerdo establece lineamientos para la coordinación interinstitucional en diversos ámbitos, como la ejecución de planes de trabajo, el desarrollo de actividades culturales y de proyección social, así como la difusión conjunta de iniciativas que contribuyan a la transparencia y al acceso a la justicia.

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes destacó la trascendencia de este compromiso, señalando que: “Nuestra meta es clara: construir puentes de cooperación que nos permitan enfrentar juntos los desafíos que demanda la sociedad tumbesina”.

Asimismo, subrayó que el convenio reafirma la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, al tiempo que abre espacios de colaboración con las autoridades regionales para el beneficio de la comunidad.

Con esta firma, ambas instituciones ratifican su voluntad de trabajar articuladamente para impulsar el desarrollo regional y consolidar la seguridad jurídica y el bienestar de la población.