Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Tumbes designa nueva jueza del Primer Juzgado de Trabajo

La Corte Superior de Justicia de Tumbes designa a Marleny Macalupu Castillo como Jueza Supernumeraria del Primer Juzgado de Trabajo Supraprovincial Permanente por su trayectoria profesional.

Con más de 14 años de experiencia y sin sanciones disciplinarias, Macalupu aporta una sólida formación. Fuente: Difusión.
Con más de 14 años de experiencia y sin sanciones disciplinarias, Macalupu aporta una sólida formación. Fuente: Difusión.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes designó a la abogada Marleny Macalupu Castillo como Jueza Supernumeraria del Primer Juzgado de Trabajo Supraprovincial Permanente, en mérito a su reconocida trayectoria profesional.

La magistrada cuenta con más de 14 años de experiencia en el Poder Judicial, desempeñándose como Secretaria Judicial en esta sede. Su sólida formación académica incluye una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Tumbes, además de cursos de especialización en materia laboral y estudios en la Academia de la Magistratura.

En su historial no registra sanciones disciplinarias, lo que refleja una carrera caracterizada por la transparencia y el compromiso con la justicia. Estos elementos, junto con su preparación y experiencia, fueron determinantes para su designación, en estricta observancia de los lineamientos establecidos por la Ley de la Carrera Judicial.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, destacó que la designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de justicia en beneficio de los justiciables, subrayando que la probidad y la idoneidad fueron los pilares que sustentaron este ascenso.

Con esta designación, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial, asegurando que los órganos jurisdiccionales estén dirigidos por profesionales altamente calificados y comprometidos con la función jurisdiccional.

