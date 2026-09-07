Piura: sentencian a 35 años de prisión a extranjero por robo agravado y reingreso clandestino

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Los jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Flagrancia de Piura, impusieron una sentencia condenatoria de 35 años de prisión efectiva contra Manuel Laya G., de nacionalidad venezolana, como coautor de dos robos agravados y por el delito de reingreso clandestino al país, esto tras un operativo policial que terminó con la muerte de su acompañante.

Los hechos ocurrieron la noche del 12 de mayo de 2026, en la urbanización Santa Margarita en Veintiséis de Octubre, dos sujetos en motocicleta asaltaron a mano armada a una estudiante universitaria, arrebatándole su teléfono celular tras amenazarla con un arma de fuego. Minutos después, los mismos agresores interceptaron a otro estudiante universitario, a quien despojaron de su celular, mochila y otras pertenencias bajo amenaza de arma.

Gracias al rastreo GPS de los equipos sustraídos, efectivos policiales ubicaron a los sospechosos y los persiguieron por la calle Amazonas, en Castilla. Durante la intervención, uno de los ocupantes de la motocicleta habría apuntado con un arma contra la policía, lo que motivó una respuesta armada de los agentes.

Ambos sujetos resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego: Laya García sobrevivió, mientras que su acompañante, un adolescente peruano de 16 años, falleció por una herida en la región temporal.

En poder de los detenidos se recuperaron los objetos robados y un arma de fuego tipo pistola. Las investigaciones revelaron además que Laya García había sido expulsado del Perú en febrero de 2026 por una condena previa de tenencia ilegal de armas, y que había reingresado clandestinamente al país, eludiendo los controles migratorios, antes de cometer los nuevos delitos.