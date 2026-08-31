Entrevista al abogado César Albújar Chunga | Perfiles de la Justicia
Revisa la entrevista con el abogado César Albújar Chunga en Perfiles de la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Sullana.
Entrevista al abogado César Albújar Chunga | Perfiles de la Justicia
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Aborda el tema de la justicia de paz dentro de la estructura del Poder Judicial, destacando su importancia para acercar la justicia a la ciudadanía.
Aborda el tema de la justicia de paz dentro de la estructura del Poder Judicial, destacando su importancia para acercar la justicia a la ciudadanía.
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