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Cutervo: Corte de Lambayeque acerca la justicia a la comunidad con designación de juez de paz en Sector El Campo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque designó a Amarante Bautista Carranza como juez de paz del centro poblado Sector El Campo, en Cutervo. Esta resolución busca facilitar el acceso a la justicia local.

La presencia de jueces de paz es crucial para acercar la justicia a poblaciones alejadas. Foto: difusión.
La presencia de jueces de paz es crucial para acercar la justicia a poblaciones alejadas. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa acercando los servicios de justicia a las comunidades de su jurisdicción. En esta oportunidad, designó al señor Amarante Bautista Carranza como juez de paz de única nominación del centro poblado Sector El Campo, distrito de Callayuc, provincia de Cutervo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Administrativa N.° 001136-2026-P-CSJLA/PJ, permitiendo que esta población cuente con una autoridad de justicia de paz para atender los asuntos que correspondan a sus competencias y contribuir a la solución de conflictos dentro de su comunidad.

PUEDES VER: Chiclayo: dictan cadena perpetua por violación sexual de menor de edad | Lambayeque | La República

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La presencia de los jueces de paz resulta fundamental para acercar la justicia a las poblaciones que se encuentran alejadas de las sedes judiciales. Su labor permite brindar una atención directa y accesible, promoviendo el diálogo y la convivencia pacífica en sus respectivas comunidades.

Con esta designación, la Corte de Lambayeque reafirma su compromiso de llevar la justicia cada vez más cerca de las personas, garantizando su presencia en los distintos ámbitos de su jurisdicción y contribuyendo a una administración de justicia accesible para todos.

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