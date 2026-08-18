Corte de Lambayeque inaugura Módulo de Atención al Usuario en la Unidad de Flagrancia

El MAU brindará información directa sobre procesos judiciales, facilitando la orientación en los servicios de las instituciones que integran la Unidad de Flagrancia. Foto: difusión.

El MAU brindará información directa sobre procesos judiciales, facilitando la orientación en los servicios de las instituciones que integran la Unidad de Flagrancia. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque inauguró, la mañana de este lunes 17 de agosto, el Módulo de Atención al Usuario (MAU) de la Unidad de Flagrancia, ubicado en las instalaciones de esta sede, en Av. Los Incas 194, distrito de La Victoria, con el propósito de brindar una atención directa, personalizada y oportuna a abogados, usuarios y ciudadanía que requieran información vinculada a los procesos que se tramitan en este sistema especializado.

La ceremonia se inició con las palabras de bienvenida del administrador de la Unidad de Flagrancia, CPC David Benavides Campos, quien destacó la importancia de la puesta en funcionamiento de este espacio como un nuevo punto de atención para quienes acuden a la Unidad de Flagrancia. Señaló que este módulo representa un paso importante para acercar los servicios de justicia a los usuarios y facilitar su orientación durante el desarrollo de los procesos.

La inauguración estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, quien durante su intervención explicó que el MAU está concebido específicamente para atender a los usuarios de manera personal y directa, diferenciándose de la función que cumple una mesa de partes.

En ese sentido, el presidente de la Corte resaltó que el MAU debe reflejar, principalmente, un buen trato y una atención de calidad, de manera que el usuario se sienta satisfecho con la orientación y el servicio recibido. Precisó que, mientras la mesa de partes cumple una función vinculada a la recepción y trámite documentario, el Módulo de Atención al Usuario tiene una función orientadora y de información directa.

La iniciativa busca mejorar la experiencia del usuario en el sistema de justicia, asegurando un trato de calidad y celeridad en la atención en Lambayeque. Foto: difusión.

El MAU permitirá brindar información relacionada con el estado y ubicación de los procesos, incluso cuando estos se encuentren en alguna de las otras instituciones que integran la Unidad de Flagrancia, facilitando así la orientación sobre los procedimientos y servicios que articulan a las cuatro instituciones que forman parte de este sistema. El titular de la Corte expresó su confianza en que el personal seleccionado para esta labor es el idóneo para asumir esta importante responsabilidad.

La ceremonia contó con la participación de integrantes de las cuatro instituciones que conforman la Unidad de Flagrancia, quienes acompañaron este importante acto de puesta en funcionamiento del nuevo módulo de atención. Asimismo, estuvieron presentes funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, entre ellos, el gerente de Administración Distrital, economista Miguel Ángel Valdivia Morales; el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Joan Tony Del Águila Ocmin; y el jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, economista Guillermo Moncayo Monsalve.

Tras las palabras de inauguración, se realizó el tradicional corte de cinta, acto que estuvo a cargo del CPC David Benavides Campos, administrador de la Unidad de Flagrancia, y de la magistrada de la Unidad de Flagrancia, doctora Cecilia Costa Gonzales, quienes dieron por inaugurado oficialmente este nuevo espacio de atención.

La ceremonia concluyó con una demostración del manejo del sistema del Módulo de Atención al Usuario, en la que se explicó el funcionamiento de esta herramienta y la forma en que permitirá brindar información y orientación a los usuarios que acudan a la Unidad de Flagrancia.

Con la puesta en funcionamiento del MAU, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa implementando servicios orientados a mejorar la experiencia de quienes acuden al sistema de justicia, especialmente en un modelo caracterizado por la celeridad y la articulación entre las instituciones que conforman la Unidad de Flagrancia.