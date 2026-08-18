Corte de Lambayeque recibe a integrantes de la Junta Nacional de Justicia

La evaluación se llevó a cabo el 14 de agosto, donde se realizaron pruebas de conocimientos y charlas informativas sobre el procedimiento de evaluación de magistrados. Foto: difusión.

La evaluación se llevó a cabo el 14 de agosto, donde se realizaron pruebas de conocimientos y charlas informativas sobre el procedimiento de evaluación de magistrados. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió la visita de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes llegaron a la ciudad de Chiclayo como parte de la agenda de trabajo programada en el marco de la Convocatoria N.° 001-2026-EVAPD/JNJ, correspondiente al procedimiento de Evaluación Parcial de Desempeño de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.

La delegación estuvo integrada por el doctor Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, presidente de la Comisión de Evaluación Parcial de Desempeño, y el doctor Jaime Pedro de la Puente Parodi, miembro de dicha comisión, quienes participaron en las actividades previstas para la jornada desarrollada este viernes 14 de agosto.

Durante la mañana, de 8.00 a. m. a 11.00 a. m., se realizó la evaluación de conocimientos dirigida a los magistrados convocados en la sede de Chiclayo. Posteriormente, de 11.15 a. m. a 2.00 p. m., los integrantes de la Comisión de Evaluación Parcial de Desempeño estuvieron a cargo de la calificación de las pruebas.

Como parte de la jornada, en horas de la tarde se desarrolló una charla informativa institucional dirigida a los magistrados participantes, a cargo de los integrantes de la Comisión de Evaluación Parcial de Desempeño de la JNJ. El espacio permitió explicar los principales aspectos técnicos del procedimiento de evaluación, como su naturaleza, metodología, criterios e implicancias, además de recoger las impresiones y aportes de los magistrados evaluados.

La actividad contó con las palabras de bienvenida del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, quien destacó la importancia de generar espacios institucionales que permitan mantener un diálogo directo y transparente en torno a los procesos vinculados al desempeño de los magistrados.

Asimismo, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, doctora Carmen Graciela Miranda Vidaurre, ofreció las palabras de saludo durante esta jornada, que reunió a representantes del sistema de justicia en un espacio orientado al intercambio de información y al conocimiento del proceso evaluativo.

La visita de los integrantes de la JNJ forma parte de las acciones desplegadas en Chiclayo para el desarrollo de la Evaluación Parcial de Desempeño, proceso que busca evaluar de manera objetiva el desempeño de jueces y fiscales conforme a los criterios y procedimientos establecidos por la Junta Nacional de Justicia.