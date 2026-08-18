HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de Lambayeque recibe a integrantes de la Junta Nacional de Justicia

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en Chiclayo, con motivo de la Convocatoria N.° 001-2026 para evaluar jueces y fiscales.

La evaluación se llevó a cabo el 14 de agosto, donde se realizaron pruebas de conocimientos y charlas informativas sobre el procedimiento de evaluación de magistrados. Foto: difusión.
La evaluación se llevó a cabo el 14 de agosto, donde se realizaron pruebas de conocimientos y charlas informativas sobre el procedimiento de evaluación de magistrados. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió la visita de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes llegaron a la ciudad de Chiclayo como parte de la agenda de trabajo programada en el marco de la Convocatoria N.° 001-2026-EVAPD/JNJ, correspondiente al procedimiento de Evaluación Parcial de Desempeño de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.

La delegación estuvo integrada por el doctor Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, presidente de la Comisión de Evaluación Parcial de Desempeño, y el doctor Jaime Pedro de la Puente Parodi, miembro de dicha comisión, quienes participaron en las actividades previstas para la jornada desarrollada este viernes 14 de agosto.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque es reconocida en Congreso Internacional de Flagrancia | Lambayeque | La República

lr.pe

Durante la mañana, de 8.00 a. m. a 11.00 a. m., se realizó la evaluación de conocimientos dirigida a los magistrados convocados en la sede de Chiclayo. Posteriormente, de 11.15 a. m. a 2.00 p. m., los integrantes de la Comisión de Evaluación Parcial de Desempeño estuvieron a cargo de la calificación de las pruebas.

Como parte de la jornada, en horas de la tarde se desarrolló una charla informativa institucional dirigida a los magistrados participantes, a cargo de los integrantes de la Comisión de Evaluación Parcial de Desempeño de la JNJ. El espacio permitió explicar los principales aspectos técnicos del procedimiento de evaluación, como su naturaleza, metodología, criterios e implicancias, además de recoger las impresiones y aportes de los magistrados evaluados.

La actividad contó con las palabras de bienvenida del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, quien destacó la importancia de generar espacios institucionales que permitan mantener un diálogo directo y transparente en torno a los procesos vinculados al desempeño de los magistrados.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque reconoce a equipo del Módulo de Violencia de Jaén | Lambayeque | La República

lr.pe

Asimismo, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, doctora Carmen Graciela Miranda Vidaurre, ofreció las palabras de saludo durante esta jornada, que reunió a representantes del sistema de justicia en un espacio orientado al intercambio de información y al conocimiento del proceso evaluativo.

La visita de los integrantes de la JNJ forma parte de las acciones desplegadas en Chiclayo para el desarrollo de la Evaluación Parcial de Desempeño, proceso que busca evaluar de manera objetiva el desempeño de jueces y fiscales conforme a los criterios y procedimientos establecidos por la Junta Nacional de Justicia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de Lambayeque se sumó a la jornada judicial extraordinaria de descarga procesal 2026

Corte de Lambayeque se sumó a la jornada judicial extraordinaria de descarga procesal 2026

LEER MÁS
Primer Juzgado Colegiado de Chiclayo dicta cadena perpetua por violación sexual de menor

Primer Juzgado Colegiado de Chiclayo dicta cadena perpetua por violación sexual de menor

LEER MÁS
Corte de Lambayeque participa en Congreso Internacional de Flagrancia y recibe reconocimiento

Corte de Lambayeque participa en Congreso Internacional de Flagrancia y recibe reconocimiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque reconoce a equipo del Módulo de Violencia de Jaén

Corte de Lambayeque reconoce a equipo del Módulo de Violencia de Jaén

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025